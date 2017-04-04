Bharara'ya 'darbeci' suçlaması

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6'ncı celsesi görülen duruşmaya, 17 Aralık operasyonuna imza atan polisler Yasin Topçu, Mehmet Akif Üner, Duran Denizci ve Adem Atik ile başka suçtan tutuklu Yakup Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 6 emniyet mensubu getirildi.





Başka suçtan tutuklu 23 isim Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katılırken; 12 tutuksuz polis ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.





POLİSLER SAVUNMA YAPMADI





İddianamenin özetinin okunmasının ardından müşteki eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in avukatı İzel Kibar söz alarak müvekkilleri yönünden müdahilliklerine karar verilmesini talep etti. Mahkeme Başkanı Cem Karaca, davaya katılma talepleri üzerine sanıklara söz verdi. Eski başkomiser Mehmet Akif Üner ve eski İstanbul Mali Şube Müdür Yardımcısı Yasin Topçu, müştekilerden işadamı Rıza Sarraf'ın davaya katılma talebine itiraz etmediklerini belirtti. Daha sonra savunması sorulan sanıklar, savunma yapmayacaklarını gelecek celseye kadar süre verilmesi talebinde bulundu.





TAHLİYELERİNİ TALEP ETTİLER





Yasin Topçu, "473 gündür tutukluyum. İfadem alınmadan tutuklandım. İçerde tutuklu kalmam için hiçbir neden yoktur. Bu dava bir kin operasyonudur. Adalet adına tahliyemi talep ediyorum" dedi. Sanık Duran Denizci de "Ben polisim. Yolsuzluğa ilişkin kanunları uyguladım. 17 Aralık'tan önce neysem şimdi de oyum. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu. Sanık Adem Atik ise, iddianamenin anlaşılmaz olduğunu ileri sürerek "Ben Erdoğan Bayraktar'ın bir görüşmesine ilişkin usulsüz fiziki takip yapmakla suçlanıyorum. Teknik büro amiri olmakla suçlandım. Oysa ben komiser yardımcısıyım, teknik büro amiri değilim. Başkomiseri nasıl takibe yollayabilirim?" şeklinde konuştu.





6 MÜŞTEKİNİN KATILMA TALEBİ KABUL EDİLDİ





Mahkeme heyeti, 61. hükümeti üyesi müştekiler Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Zafer Çağlayan, Erdoğan Bayraktar, Egemen Bağış, Muammer Güler ve Rıza Sarraf'ın "Gizliliğin ihlali" ve "Hukuka aykırı olarak kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından doğrudan doğruya zarar görme ihtimalleri bulunduğundan davaya katılma taleplerinin kabulüne karar verdi. Heyet, sanıklar Yasin Topçu, Mehmet Akif Üner, Duran Denizci ve Adem Atik'in üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, delil durumu ve kuvvetli suçşüphesini gösterir somut kanıtların bulunması nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanıklar Hamza Tosun, Hayri Akın ve Alparslan Çalışkan hakkında çıkarılan yakalama kararlarının devamına karar verilerek duruşma ertelendi.





POLİSLERDEN SONRA BHARARA'YA DA DARBECİ SUÇLAMASI







İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, yakın tarihe 17-25 Aralık girişimi olarak geçen ve sözde soruşturma sürecinde elde edildiği iddia edilen delillerin basın yayın kuruluşları aracılığı ile yayınlatılarak ve yayınlanarak Türkiye Cumhuriyeti 61. hükümetinin ulusal ve uluslararası baskı altına alınıp istifa etmesini sağlama amacına yönelik olduğu ifade edildi. 17 Aralık'ın bir numaralı şüphelisi Rıza Sarraf'ın ABD'de tutuklanmasına değinilen iddianamede 17 Aralık'ın başarısız olmasının ardından, bu başarısız girişiminin ABD üzerinden yeniden canlandırılmaya çalışıldığı, örgüt mensupları tarafından yurt dışına çıkarılan bilgi ve belgelerin ABD'de Preet Bharara isimli savcıya teslim edildiği belirtildi. Bu bilgi ve belgeler üzerinden ABD'de iddianame hazırlanarak FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan 17 Aralık girişiminin yeniden sahneye konma çabasına girişildiği de ifade edildi.



