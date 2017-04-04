Boydaklar darbecilere 6 milyon verdi mi?

Darbecilere 6 milyon TL destek sağlamadık





Kayseri'de aralarında Boydak kardeşlerin de yer aldığı 68 işadamı ve sivil toplum temsilcisinin yargılandığı davanın ikinci gününde, darbeci olduğu iddia edilen Albay Bülent Gürdoğan’ın hesabına 6 milyon lira yatırılmasıyla ilgili tanıklar dinlendi.





HES Kablo'yla ilgili hisse devri





Tutuklu albayın babası Mehmet Gürdoğan bu paranın borç nedeniyle HES kablodaki hisse satışından kaynaklandığını, oğluyla ilgisinin bulunmadığını söyledi.







Boydak ailesi ile akrabalıklarının olduğunu söyleyen Mehmet Gürdoğan ifadesinde, ''Gürdoğan ailesi olarak, HES kablonun kurucu ortaklarındanız. Yıllar içinde yüzde 30’luk hissemiz, yüzde 3’e kadar düştü. Ben de kalan hisseyi yüzde 0,75 olarak eşime ve çocuklarıma dağıttım. Oğlum Bülent’in ve diğer çocuklarımın dağıtılan hisseden haberleri yoktu. Hisse arttırımından dolayı 6-7 yıl içerisinde yaklaşık 10 milyon TL borcum oldu. Borcumu ödeyemeyince, Şükrü Boydak ile görüştüm. Oğlumun adına 0.75 hisseyi 6 milyon lira değerinde sattım. Benim hissem Memduh Boydak'a geçmiş oldu. O para önce hisse sahibi oğlum Bülent'in hesabına gitti. Bülent 'baba böyle bir şey geldi' deyince ben de 'Borcum var, hisse sattım oğlum. Sen karışma, imzala gönder' dedim ve 1 dakika sonra para Memduh'un hesabına geçti. Hamiline yazılı hisseydi, oğlumun hisse satışı ile hatta hisse ile ilgisi yok'' diye konuştu.







BELGELERİ MAHKEME SUNDU





Tutuksuz sanıklardan Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak da, haklarında çeşitli gazetelerde darbeci Albay Bülent Gürdoğan’ın hesabına 6 milyon yatırıldığına ilişkin iddiaların yazıldığını belirterek, ''HES kabloda Gürdoğan ailesinin hissesi vardı. Kuruluşumuzda Gürdoğan ailesinin 5 ferdinin 6,25 hissesi vardı. Hisse sahiplerinden Bülent Gürdoğan, Mehmet Gürdoğan’ın oğludur. Bülent ve Mehmet Gürdoğan’ın hissesini, 6 milyon TL’ye Memduh Boydak aldı. Medyada çıkan darbecilere 6 milyon destek sağlanmış gibi gösterilen haberler yalandır. Ailemizi bulunduğumuz durumdan dolayı güçsüz olarak göstermeye çalışıyorlar. Aile olarak dürüstlüğümüzün cezasını çekiyoruz” dedi. Mustafa Boydak, hisse verileri ve yapılan işlemlerle ilgili hazırladığı dosyayı ve ıslak imzalı belgeleri mahkemeye sundu.





Kayseri halkı tarafından vatan haini muamelesi gördüklerini belirten Mustafa Boydak, “Boydak ailesi vergi rekortmeni bir ailedir. Şirketlerimizin görmüş olduğu sıkıntı, şehrin ekonomisinin kaybolmasına neden oldu. Kayseri yerel basını bizi, Kayseri’ye hizmet etmemiş gibi gösteriyor. Helal paramızla yaptırdığımız 6 okulun isminin adını değiştirdiler'' diye konuştu.