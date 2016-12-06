Bharara'dan yeni banka isimleri

New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara, seçilmiş Başkan Trump'ın kendisini yeni dönem için atamasından sonraki ilk dilekçesini mahkemeye hafta sonu sundu ve Reza Zarrab nedeniyle mağdur olduğunu ve aynı zamanda Zarrab'ın avukatlık şirketi Kirkland & Ellis tarafından temsil edildiği için potensiyel çıkar çatışmasının mümkün olduğunu ileri sürdüğü diğer 6 bankanın isimlerini de açıkladı.







İlhan Tanır'ın kişisel blogundan duyurduğu haberde Başsavcılık, Zarrab'ın avukatlık şirketi K & E'nin aynı zamanda Zarrab'ın yaptığı 'hileli' ve 'gizli' işlemlerden dolayı mağdur olan bankaları da temsil ettiğini ve bunun çıkar çatışmasına neden olabileceğini ileri sürmüş, bunun için duruşma yapılmıştı. Bu duruşmanın devamı 15 Aralık'da yapılacak.





Bhara'nın K & E'nin temsil ettiğini tespit ettiği ve bu bankaların Zarrab'ın şirketleri ile yaşadığı bankalar:

JPMorgan Chase Bank

Citibank

HSBC Bank

Stardard Chartered Bank

Wells Fargo

UBS





Bu bankalarda işlem yaptığını ileri sürdüğü Zarrab'a bağlı şirketlerin isimleri ise:

Al Nafees Exchange

Ascot General Trading

Asi Kıymetli

Hanedan General Trading

Haseki Madenler

Royal Emeald Investments

Anvil Int. Gen Trading

Grandeur General Trading

Kapital Kıymetli

Pırlanta Kıymetli





Buradaki işlemler -ki bunlar sadece K & E'nin temsil ettiği bankaları kapsıyor, yaklaşık 1.5 milyar dolar civarlarında olduğu ifade ediliyor







İlhan Tanır / Washingtonusapoint.blogspot