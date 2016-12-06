Samanyolu Haber /Dünya / Bharara'dan yeni banka isimleri /06 Aralık 2016 03:50

Bharara'dan yeni banka isimleri

Savcı Bharara Zarrab sebebiyle mağdur olan yeni ABD bankalarının isimlerini açıkladı. Meblağlar milyar dolarlarda olduğu belirtiliyor

Savcı Bharara: Zarrab'ın suç ortağı mısınız?

New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara, seçilmiş Başkan Trump'ın kendisini yeni dönem için atamasından sonraki ilk dilekçesini mahkemeye hafta sonu sundu ve Reza Zarrab nedeniyle mağdur olduğunu ve aynı zamanda Zarrab'ın avukatlık şirketi Kirkland & Ellis tarafından temsil edildiği için potensiyel çıkar çatışmasının mümkün olduğunu ileri sürdüğü diğer 6 bankanın isimlerini de açıkladı. 

İlhan Tanır'ın kişisel blogundan duyurduğu haberde Başsavcılık, Zarrab'ın avukatlık şirketi K & E'nin aynı zamanda Zarrab'ın yaptığı 'hileli' ve 'gizli' işlemlerden dolayı mağdur olan bankaları da temsil ettiğini ve bunun çıkar çatışmasına neden olabileceğini ileri sürmüş, bunun için duruşma yapılmıştı. Bu duruşmanın devamı 15 Aralık'da yapılacak.

Bhara'nın K & E'nin temsil ettiğini tespit ettiği ve bu bankaların Zarrab'ın şirketleri ile yaşadığı bankalar:
JPMorgan Chase Bank
Citibank
HSBC Bank
Stardard Chartered Bank
Wells Fargo
UBS

Bu bankalarda işlem yaptığını ileri sürdüğü Zarrab'a bağlı şirketlerin isimleri ise:
Al Nafees Exchange
Ascot General Trading
Asi Kıymetli
Hanedan General Trading
Haseki Madenler
Royal Emeald Investments
Anvil Int. Gen Trading
Grandeur General Trading
Kapital Kıymetli
Pırlanta Kıymetli

Buradaki işlemler -ki bunlar sadece K & E'nin temsil ettiği bankaları kapsıyor, yaklaşık 1.5 milyar dolar civarlarında olduğu ifade ediliyor

İlhan Tanır / Washingtonusapoint.blogspot
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