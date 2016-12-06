Yıldırım'dan AKP'li vekillere: Hayırdır bir hareketlilik var







MHP ile görüşmeleri süren anayasa çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Yıldırım, üzerinde uzlaşılan maddelerle ilgili genel bir değerlendirme yaptı.







Erdoğan'a istemediği vekili değiştirme imkanı





Anayasa önerisinin şimdilik 12 madde olduğunu kaydeden Yıldırım’ın “Yedek milletvekilliğini getiriyoruz” sözleri üzerine milletvekilleri arasında bir uğultu ve hareketlilik yaşandığı öğrenildi. Yıldırım, bunun üzerine “Ne oldu bir hareketlilik var. Artık yalnız değilsiniz, ben de o statüye tabi olacağım” diye espri yaptı.





‘Seçilme yaşı 18’





Başbakan Yıldırım, toplantıda milletvekili seçilme yaşını da 25’ten 18’e düşüreceklerini, askeri yargının kaldırılacağını söyledi. AKP, CHP ve MHP arasında bir süre önce oluşturulan Uzlaşma Komisyonu, askeri yargının kaldırılmasının da içinde olduğu 7 madde üzerinde uzlaşmıştı. Edinilen bilgiye göre, o dönem üç partinin üzerinde uzlaşamadığı HSYK’nin yapısının değiştirilmesinin AKP ve MHP arasında süren görüşmelerde gündeme geldiği, uzlaşma sağlanması durumunda HSYK’nin üyelerinin yarısının Cumhurbaşkanı, yarısının da TBMM tarafından seçilmesine ilişkin maddenin anayasa paketi içinde yer alacağı belirtildi.





Bütçeyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, “Hayırlı olsun, bu sene yatırımı yüzde 30 artırdık” dedi. Dolardaki artışı da değerlendiren Yıldırım, “Döviz kuru üzerinde ciddi bir saldırı, spekülatif hareketler var. Ama bu da kısa vadede teğet geçecek” diye konuştu.





‘Pürüzler giderilir’





Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, karşılıklı fesih yetkisi ile ilgili pürüz olduğunun anımsatılması üzerine “Pürüz olur, giderilir, konuşa konuşa insanlar anlaşır. Her şeyin bir çözümü var. Gayet iyi gidiyor” dedi. Teklifin yürürlük tarihinin ne olacağı sorularına Yıldırım, “Neyin, hangi maddenin, hangi uygulamanın ne zaman yürürlüğe gireceğini teklif verildiğinde göreceksiniz. Tarih veremem de az kaldı” karşılığını verdi.