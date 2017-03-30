Bharara'dan sonra hakim Berman'ı da cemaatten ilan etti

Savcı Bharara'nın kişisel Twitter hesabında, Türkiye ile ilgili herhangi bir paylaşım olmamasına rağmen Bakan Çavuşoğlu 'Türkiye aleyhine ne kadar yorum varsa hepsini beğeniyor, retweet ediyor' dedi. Çavuşoğlu Bahara'nın yanısıra Zarrab davasına bakan hakimin de cemaatten olduğunu iddia etti





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile ortak yaptığı basın toplantısında "Halkbank genel müdür yardımcısı, ABD sayahati dönüşünde gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır. Dün itibariyle konsolosluk erişimi sağlanmıştır. Süreci yakından takip ediyoruz" dedi.







Eski Savcı Bharara'yı Cemaatçi ilan eden Çavuşoğlu, "Bu işin geçmişine gitmek lazım. Bunu başlatan eski savcı Bharara. Bu sürecin siyasi bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Eski savcı F..'yle çok yakından bağları var. Hatta hakim de dahil. Türkiye aleyhine ne kadar yorum varsa hepsini beğeniyor, retweet ediyor. Onun başlattığı dosya üzerinden bu yapıldı. Endişelerimizi olayın başladığı ilk günden beri paylaşıyoruz ABD'li dostlarımızla" ifadelerini kullandı.







