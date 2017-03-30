Meral Akşener: İzmir'de söylemiştim dün MGK'da karar çıktı





Meral Akşener, Samsun'da kendisine destek verenlerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı programda konuşma yapan Akşener, 16 Nisan'da 'Hayır' sonucu çıktığında kendisinin bir sandalye sahibi olmayacağını belirterek, söyle devam etti:





"Siz de bir sandalye sahibi olmayacaksınız. Sayın Erdoğan yerinde oturacak. Binali beyi bilmiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi yerinde duracak da, şimdi Sayın Davutoğlu biliyorsunuz gelmişti. Sayın Erdoğan getirdi. Ondan sonra beğenmedi gönderdi. Binali beye dedi ki, 'Bin Ali' şimdi de kızar 'İn Ali' diyebilir. Oraya biz karışamayız. Ama iktidar elinde duracak. Dolayısıyla bu kişisel çıkarın üstünde bir çalışma olduğu için Allah indinde de çok doğru yapılan bir çalışma yapıldığına inanıyorum."





Kuzey Irak'ta Mesut Barzani'nin Güneydoğu'da Kürt kökenli Türk vatandaşları üzerinde 'Evet' kampanyası başlattığını öne süren Meral Akşener, şöyle konuştu:





"Sonra aradan zaman geçti bir sabah uyandık bir baktık ki meğer Kerkük Barzani'ye verilmiş. Şimdi Kürt Bayrağının yani Barzani'nin paçavrasının vilayete bando eşliğinde asıldığı Türkmen elinde, Türkmenlerin bugün itibariyle direnişe geçtiği şehitlerin olduğu bir sistemde ben çıktım iktidara dedim ki; 'Ver Evet'i al Kerkük'ü' demişsiniz bu olmaz. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Cevap. Sayın Bahçeli'in şeylerini yazan bir arkadaşımız var ondan cevap geldi. 'Meral Akşener iftiranın dibine vurdu' Eee ondan sonra 'Ver Evet'i al Kerkük'ü' dedi ve Türkmen davasının haysiyetine' şöyle oldu böyle oldu. Şimdi ben buraya itirazda bulundum, ses buradan geldi. Demek ki bu koltuğumun bekası ne kadar önemliymiş ki Tayyip beyin yazarları, Başbakanın yazarları valla onların kalemlerinden kan damlıyor öyle şeyler yazarlar ki, daha önce yazdılar biliyoruz çünkü. Onlardan cevap yok ama Bağdat'tan cevap geldi."





Meral Akşener, Hükümetin "Fırat Kalkanı meselesini başarı ile tamamlandı" diye açıklamada bulunduğunu hatırlatarak, "71 kardeşimiz şehit. İkisini IŞİD yaktı. Biz bu El Bab ve Fırat Kalkanı'ndan ne kazandık? Oraya niçin gittik? Membiç için gittik ve 700 kilometrelik o sınıra Kürt kantonları kurulmasın orada bir koridor açılmasın diye gittik. Membiç, Afrin YPG ve PYD'ye ABD ile Ruslar'ın el sıkışması sonucunda verildi. Biz geri geliyoruz. Süleyman Şan Türbesi biliyorsunuz ne halde. Birden bire bir 'Evet' propagandası ile asabi, sinirli bir evet propagandası ile karşılaştık. O arada 'Ey Hollanda' diye bir esildi gürlendi, 'Ey Almanya' denildi esildi gürlendi. Neye uğradığımızı şaşırdık, biz garipler gene 'Aman' dedik, devletimiz zor durumda kalmasın, ben, arkadaşlarımız, Sayın Baykal, hepimiz Hollanda ve Almanya'daki programlarımızı iptal ettik. Niye devletimizin yanındayız ya. Orada bakanlarımız bizim rezil rüsva oldu ya. Dolayısıyla kendimize göre Almanya'ya Hollanda'ya posta koyduk. Sonra en yetkililerden duyduk ki 17'sinden sonra bu ey kısmı gelecekmiş. Ne yapılacak belli değil. Şimdi İzmir mitinginde söyledim dün. MGK'da karar çıktı. Dedim ki bu gürültünün sebebi bu eylerin sebebi Suriye'den yüz geri olmanın ayak seslerini, geri dönmenin ayak seslerini bastırmak üzere mi yapılıyor. Evet bastırmak üzere yapılıyor. Bir Evet uğruna Türkiye'nin geleceği, geçmişi ve çocuklarımızın geleceği heba ediliyor."







Meral Akşener, konuşmasının ardından yoğun ilgi ile Samsun'dan Sinop'a gitmek üzere salondan uğurlandı.