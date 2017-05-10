Samanyolu Haber /Gündem / ABD'den Erdoğan'a büyük rest /10 Mayıs 2017 22:21

ABD'den Erdoğan'a büyük rest

ABD Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Richard Haass, Trump yönetiminin YPG’ye ağır silah verme kararını almasının ardından gündeme gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyaretini iptal etmesi konusunda “Büyük kayıp olmaz” dedi.

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ABD’den Erdoğan’a rest: Büyük kayıp olmaz

ABD yönetiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi YPG'nin de içinde bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne ağır silah verilmesi yönündeki kararının ardından Recep Tayyip Erdoğan'ın tepki amacıyla ziyaretini iptal edebileceği gündeme gelmişti. ABD yönetiminden konuyla ilgili açıklama geldi.



ABD Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Richard Haass, ziyaretin iptal olması ihtimali üzerine “Büyük kayıp olmaz” değerlendirmesi yaptı.Twitter adresinden açıklama yapan Richard Haass, “Trump yönetiminin Suriye Kürtlerini silahlandırdığını görmek güzel. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) ziyaretini iptal ederse, otoriter yönetimi ve Suriye’deki yararsız rolü göz önüne alındığında büyük bir kayıp olmaz” ifadelerini kullandı.
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