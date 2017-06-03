Akşener: Hukuk devleti yurttaşına tuzak kurmaz

Akşener, son dönemlerde yapılan operasyonlara tepki gösterdi.







Twitter hesabından açıklama yapan Akşener, "Hukuk devleti yurttaşlarına karanlık senaryolarla tuzak kurmaz, şantaj yapmaz. Hukukla bağlı olmayan devlet organize olmuş şiddettir. Türkiye Cumhuriyeti her şeye rağmen bir hukuk devleti olmalıdır. Bu anlamda aydınların ve siyasi önderlerin, rutubetli korku iklimlerinde işlevi büyük önem kazanır. Keşkesiz, amasız bir hukuk düzeni herkes için tehir edilemez bir ihtiyaçtır" ifadelerini kullandı.





Meral Akşener'in Twitter Paylaşımı Şöyle:







