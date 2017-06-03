Samanyolu Haber /Gündem / Akşener: Hukuk devleti yurttaşına tuzak kurmaz /03 Haziran 2017 15:02

Akşener: Hukuk devleti yurttaşına tuzak kurmaz

Eski MHP İstanbul Milletvekili Akşener, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, siyasi önderlerin, rutubetli korku iklimlerinde işlevi büyük önem kazandığını, keşkesiz ve amasız bir hukuk düzeni herkes için tehir edilemez bir ihtiyaç olduğunu ifade etti.

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Akşener, son dönemlerde yapılan operasyonlara tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Akşener, "Hukuk devleti yurttaşlarına karanlık senaryolarla tuzak kurmaz, şantaj yapmaz. Hukukla bağlı olmayan devlet organize olmuş şiddettir. Türkiye Cumhuriyeti her şeye rağmen bir hukuk devleti olmalıdır. Bu anlamda aydınların ve siyasi önderlerin, rutubetli korku iklimlerinde işlevi büyük önem kazanır. Keşkesiz, amasız bir hukuk düzeni herkes için tehir edilemez bir ihtiyaçtır" ifadelerini kullandı. 

Meral Akşener'in Twitter Paylaşımı Şöyle:


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