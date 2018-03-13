Samanyolu Haber /Gündem / Beyaz Toroslar İstanbul'a geri döndü... Bir kişi kaçırıldı, bir hafta işkenceye maruz bırakıldı /13 Mart 2018 23:23

Beyaz Toroslar İstanbul'a geri döndü... Bir kişi kaçırıldı, bir hafta işkenceye maruz bırakıldı

1990’lı yılların devlet uygulamalarından olan “zorla kaçırıp yasa dışı gözaltı yapma” olaylarını anımsatan bir olayın geçtiğimiz ay İstanbul’da yaşandığı ortaya çıktı.

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İHD, N.M.A. adlı bir kişinin kafasına torba geçirilerek kaçırıldığını ve bir hafta süreyle bilinmeyen bir yerde tutulup işkenceye maruz bırakıldığını açıkladı. İHD, 2 gün önce ise resmi olarak gözaltına alınan N.M.A.’nın durumuyla ilgili basın açıklaması yapacak.
1990’lı yılların derin devlet uygulamalarından olan “zorla kaçırıp yasa dışı gözaltı yapma” olaylarına benzer bir olayın 16 Şubat’ta İstanbul’da yaşandığı ortaya çıktı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, N.M.A. adlı bir kişinin işe giderken kafasına torba geçirilerek kaçırıldığını ve bir hafta süreyle bilinmeyen bir yerde tutulup işkenceye maruz bırakıldığını açıkladı.

İHD’den “Kontrgerilla geri mi döndü?” başlığıyla yapılan açıklamada N.M.A’nın bu süre içerisinde kafasına silah dayanarak ölümle tehdit edildiği, elektrik verilmesi dahil ağır işkenceye tabi tutulduğu, kendisine söylenen suçları kabule, kendisine belirtilen kişilere suç iftirasında bulunmaya ve polisle işbirliği yapmaya zorlandığı ve 22 Şubat akşamı baygın vaziyette ıssız bir yere bırakıldığı belirtildi.

N.M.A’nın 2 gün önce ise resmi olarak gözaltına alındığını açıklayan İHD İstanbul Şubesi, N.M.A’nın burada da kaçırılması olayına atıf yapılarak aynı baskılarla karşılaştığı, “serbest kalırsa yeniden kaçırılacağı” ve “bu kez öldürüleceği” söylenerek tehdit edilmeye devam edildiği bilgisini paylaştı.

İnsan Hakları Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın tanıklıkları doğrultusunda N.M.A.’nın yaşadığı olaylar hakkında yarın 14 Mart ‘ta İHD İstanbul Şubesi’nde basın toplantısı düzenlenecek.
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