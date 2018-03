Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti

İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörü Stephen Hawking, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Hawking'in çocukları Lucy, Robert ve Tim babalarının ölümüyle ilgili yazılı açıklamalarında "Sevgili babamızı bugün kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Çok büyük bir bilim insanı, çalışmaları ve mirası yıllarca yaşayacak olağanüstü bir kişiydi" dedi.

Ünlü İngiliz kuramcı, uzay bilimi, kara delikler ve kuantum fiziğiyle ilgili çalışmalarıyla biliniyordu.

Doktorlar, Hawking'in 22 yaşındayken yakalandığı hastalık nedeniyle yalnızca iki yıl ömrü kaldığını söylemişti, İngiliz bilim insanı ise 76 yaşına kadar çalışmalarına devam edip birçok teoriye, kitaba imza attı.

Stephen Hawking kimdir?

Hawking, Zamanın Kısa Tarihi: Büyük Patlamadan Karadeliklere adlı 1988'de yayımlanan bilim kitabında, büyük patlama (Big Bang), kara delikler, ışık konikleri, superstring kuramı kavramlarını açıklamıştı. Kitap 10 milyondan fazla sattı.

Ailesi, Hawking'in Cambridge'teki evinde yaşamını yitirdiğini belirtip "Cesareti, azmi, mükemmelliği ve espri anlayışıyla dünya genelinde insanlara ilham verdi. Bir keresinde, 'Eğer sevdiğiniz insanların evi olmasaydı, kainat o kadar güzel bir yer olmazdı' demişti. Onu sonsuza dek özleyeceğiz" dedi.





'Karmaşık teorileri erişilebilir kılmasıyla hatırlanacak'





Stephen Hawking'in ölümü ardından ilk taziye mesajı paylaşan isimlerden biri modern internet World Wide Web'in kurucusu Tim Berners-Lee oldu.





Bernerts-Lee, İngiliz bilim adamını "Müthiş bir aklı, muhteşem bir ruhu kaybettik. Huzur içinde uyu Stephen Hawking" sözleriyle andı.





Apple'ın kurucularından Steve Wozniak "Stephen Hawking'in bütünlüğü, bilime olan bağlılığı onu saf mükemmelliğin de üstüne taşıdı" dedi.





Microsoft'un Genel Müdürü Satya Nadella'nın mesajı şöyle:





"Bugün büyük birini kaybettik. Stephen Hawking bilime olağanüstü katkılarıyla, karmaşık teorileri, konseptleri kitlelere daha erişilebilir kılmasıyla ve karşılaştığı tüm engellere rağmen evreni tamamen anlamak için izlediği yol ve ruhuyla hatırlanacak"





Stephen Hawking, 2013 yılında yazdığı anı kitabında motor nöron hastalığına yakalanmasıyla ilgili duygularını şöyle dile getirmişti:





"Çok büyük bir haksızlık olduğunu düşündüm. Neden benim başıma geldi? O zamanlar hayatımın sona erdiğini düşünmüştüm ama şimdi, 50 yıl sonra hayatımdan çok memnunum."





Stephen Hawking hakkında:





İngiltere'nin Oxford kentinde 8 Ocak 1942'de doğru

1959'da girdiği Oxford Üniversitesi'nde doğa bilimleri okudu daha sonra Cambridge Üniversitesi'nde doktora yaptı

1963'te tedavisi olmayan motor nöron (ALS Amyotrofik Lateral Skleroz) hastalığına yakalandı, iki yıllık ömrü kaldığı söylendi

1974'te 'Hawking radyasyonu' (Hawking ışınımı) olarak bilinen kara deliklerin yayması gerekdiğini öne sürdüğü radyasyonla ilgili makalesini yayımladı

1988'de Zamanın Kısa Tarihi: Büyük Patlamadan Karadeliklere adlı 1988'de yayımladığı kitap 10 milyondan fazla kopya sattı

Hayatı, 2014'te The Theory of Everything (Her Şeyin Teorisi) filmiyle beyaz perdeye aktarıldı. Hawking'i Eddie Redmayne oynadı