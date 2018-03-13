Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa Birliği Suriyeliler için vadedilen yardımın ikinci kısmını gönderiyor... /13 Mart 2018 22:56

Avrupa Birliği Suriyeliler için vadedilen yardımın ikinci kısmını gönderiyor...

AB'nin, Türkiye'ye yapılacak olan 3 milyar avroluk mülteci yardımını onaylamaya hazırlandığı bildirildi.

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Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'de yaşayan Suriyeli mülteciler için vermeyi vadettiği mali yardımın 3 milyar avroluk ikinci kısmını onaylamaya hazırlandığını bildirdi. BBC, haberi Reuters haber ajansına dayandırdı.

Ajansın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, bu konudaki açıklamayı yarın Avrupa Komisyonu'nun göçten sorumlu üyesi Dimitris Avramopulos, yapacak.

AB, Türkiye ile yapılan mülteci anlaşması kapsamında iki parça halinde 3'er milyar avroluk mali yardımda bulunmayı taahhüt etmişti.

Bu yardımın 3 milyar avroluk ilk kısmı farklı projelerde kullanılmak üzere harcanmaya başlandı.

AB, ayrıca Nisan ayında Türkiye'nin birliğe katılım süreciyle ilgili "kritik" bir rapor açıklamaya hazırlanıyor.
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