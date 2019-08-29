Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yaptıkları telefon görüşmesinde, ticaret hacmi ve Suriye'nin İdlib şehrindeki insani kriz de dahil olmak üzere birçok ikili ve bölgesel konuyu ele aldığını bildirdi.







GÖRÜŞME DÜN YAPILDI





Beyaz Saray Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Erdoğan ve Trump'ın dün bir telefon görüşmesi yaptığı hatırlatıldı.





Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı dün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın telefonda görüştüğünü duyurmuştu.