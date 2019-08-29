Samanyolu Haber /Gündem / Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması /29 Ağustos 2019 22:18

Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ''Görüşmede, aralarında ticaret hacminin artırılması çabaları ve İdlib'deki insani kriz hakkındaki ortak endişeler de dahil olmak üzere bir dizi ikili ve bölgesel konular ele alındı." denildi.

SHABER3.COM

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yaptıkları telefon görüşmesinde, ticaret hacmi ve Suriye'nin İdlib şehrindeki insani kriz de dahil olmak üzere birçok ikili ve bölgesel konuyu ele aldığını bildirdi.

GÖRÜŞME DÜN YAPILDI

Beyaz Saray Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Erdoğan ve Trump'ın dün bir telefon görüşmesi yaptığı hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı dün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın telefonda görüştüğünü duyurmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması Sonraki Haber >>

Bir Nefes

Bir Nefes

Yeni Bamteli yayınlandı

Yeni Bamteli yayınlandı

Bebek arabası çalarken çocuğunu mağazada unuttu

Bebek arabası çalarken çocuğunu mağazada unuttu

Konteyner insanların üzerine düştü

Konteyner insanların üzerine düştü

Motorsiklet sürücüsünün zor anları

Motorsiklet sürücüsünün zor anları

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:25:08