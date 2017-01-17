Beyaz Saray'a 3 kala Trump'ı sarsan anket







CNN’in ORC araştırma şirketine yaptırdığı ankete göre; ABD’lilerin yaklaşık yüzde 53’ü, geçiş sürecinde sergilediği performans dolayısıyla Trump’ın başkanlığı kotarabileceğine dair daha az güven duyuyor.





Anket 12-15 Ocak arasında bin yetişkinle telefon aracılığıyla yapıldı. Katılımcılar rastgele seçilirken, anketin yanılma payı artı-eksi 3 puan olarak belirlendi.





Ankette Trump’ın ABD nezdinde onaylanma oranı, selefi 44. ABD Başkanı Barack Obama’nın tam 44 puan gerisinde görülüyor. Obama 2009 yılında yemin ederken, onaylanma oranı yüzde 84’tü.







Ayrıca Trump’a yönelik yüzde 40 olarak kaydedilen güven oranı, şimdiye kadar hiçbir ABD Başkanı için bu denli düşük olmamıştı.