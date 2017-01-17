Üst üste sıfır alan AKP "hoca"yı değiştirdi



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), İslami Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu’nun (IIRA) derecelendirme notlarının, sermaye yeterlilik hesaplanmasına ilişkin düzenlemeler kapsamında kullanılabilmesine karar verdi.





Son olarak, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına indirmişti. Fitch ise, Türkiye'nin 'BBB-' kredi notunu teyit ederken, "durağan" görünümünü "negatif"e çekmişti. Üç büyükler arasında Türkiye'yi en düşük kredi notuyla değerlendiren kuruluş olan Standard&Poor's ise 20 Temmuz'da Türkiye'nin kredi notunu 1 basamak düşürmesinin ardından, Türkiye'yi "yatırım yapılabilir" seviyenin 2 basamak altında değerlendirmişti.





Üç büyüklerin Türkiye değerlendirmeleri göz önüne alındığında, BDDK’nın İslami Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu hamlesinin bu kuruluşlara alternatif yaratma olarak değerlendiriliyor.





İŞTE BDDK’NIN O KARARI





BDDK'nın 12 Ocak tarihli kararı şöyle:





"Kurul Başkanlığının 11.01.2017 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 06.01.2017 tarih ve 42233676-010-E.521 sayılı yazının incelenmesi sonucunda Kurulun 07.01.2016 tarihli ve 6651 sayılı Kararı ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, 23.10.2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların





Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik (Yönetmelik) kapsamında belirlenen bankalarca kullanılabilecek derecelendirme kuruluşları ve eşleştirme tablosuna ek olarak Yönetmelik uygulamasına ilişkin Islamic International Rating Agency’nin (IIRA)







1- Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesi kapsamında ülke notlarının, Yönetmelik kapsamında merkezi yönetimlerden ve merkez bankalarından olan alacakların kredi kalitesi kademesinin belirlenmesinde Ek’te yer alan eşleştirmeye göre kullanılabilmesine,





2- Not verilen tarafın yurt dışında yerleşik kişi olması, ilgili ülkenin denetim otoritesinin muadil düzenleme ve denetleme yapısına sahip olması ve not verdiği ülkede yetkilendirilmiş olması şartlarının sağlanması durumunda verilen notların





a) Bankalar ve Aracı Kurumlardan Alacaklar





b) Bölgesel Yönetimlerden veya Yerel Yönetimlerden Alacaklar





c) İdari Birimlerden ve Ticari Olmayan Girişimlerden Alacaklar





ç) Çok Taraflı Kalkınma Bankalarından Alacaklar





d) Kurumsal Alacaklar için kredi kalitesi kademesinin belirlenmesi kapsamında Ek’te yer alan eşleştirmeye uygun şekilde bankalarca kullanılabilmesine karar verilmiştir.”