Yaktığınız oyuncak dolar da ithal!







Memleket alevler içinde. Ekonomik kriz herkesi perişan ediyor.





İşsizlik merhum Bülent Ecevit'e yazar kasa fırlatıldığı 2001'in bile üzerine çıktı.





TÜİK ordan kırpsa buradan kırpsa da çaresiz 3 milyon 700 bin kişinin işsiz olduğunu açıkladı.





Türkiye ortalaması yüzde 11,8. Genç işsizlerde yüzde 21. Tarım hariç tutulduğunda yüzde 14,1.





İşsizlik 14 senedir sırtımızı yasladığımız inşaata kar yağınca daha kronik bir hal aldı. Turizm, sağlık ve eğitim gibi hizmetlerin büyükşehirlerde patlayan bombalar yüzünden çakılması ile sanayinin istihdam kabiliyetinin kalmadığı acı acı müşahede ediliyor.





Doların yükseldiği Kasım 2016, Aralık 2016 ve Ocak 2017'nin işsizlik verisinin açıklanması tam da referandum arefesine rastlayacak. Muhtemelen yüzde 12'yi de aşacak işsizlik, seçmenin referandum tercihinde belirleyici olacak.





İşsizlik değil sadece moral bozan... Makro ekonomik veriler Yeni Şafak'a nispet yaparcasına giderek kötüye gidiyor.





İhracat da istikrarsız dış siyasetten fazlasıyla zarar gördü. Ucuz dış kredi kanalları kapandı. Kredi ile borçlandırılan hânelerin artık aldığı borçları ödemeye takati kalmadı. Böylece tüketerek büyüme modelinin sonuna geldik.





Büyüme yoksa, kur ve faiz yüksekse bir senede 80 milyar dolar borcu ödemek ecel terleri döktürür.





YATIRIMCI ÜRKTÜ, KAÇIYOR





Hukuksuzluklar, tek adam rejimine giden yolda atılan adımların yol açtığı endişeler ve Suriye'deki iç savaşa müdahil olmanın getirdiği ilave güvenlik riskleri yabancı yatırımcıyı ürkütüyor.





Dövizin hızlı yükselişinin sebebi hükûmetin iddia ettiği gibi Türkiye'yi çekemeyen dış mihrakların komplosu değil. Onlarca sebep sıralanabilir. Bunların ekseriyeti dâhilde işlenen hatalardan kaynaklanıyor.





İşler iyi iken 'biz başardık' diyenlerin ahval değiştiğinde 'Türkiye'yi kıskananlar bize ekonomik savaş açtı' hezeyanına sığınması krize merhem olmadı, olmayacak.





Ekonominin ne kadar ince bir buz tabakası üzerinde yürüdüğünü bile bile artistik patinaj yapmak puan kazandırmaz. Hakem heyeti bu zeminde müsabakaya müsaade etmediğine göre niçin salto, burgu, Y veya A dönüşü ile puan toplamaya çalışıyoruz.





Beyhude vakit kaybından öte artistliğe devam edersek ekonomiyi ayakta tutan buz tabakası kırılacak, suya düşeceğiz.





KRİZİ MUHTARLARA HAVALE ETTİK





Makûliyet ve insaf bir kere kaybedilmeye görsün. Her hâdiseye hissî tepkilerle karşılık verilir.





Saray ve hükûmetin topu taça atma taktiği muhtarlara da sirayet etti. Her hafta bin küsur odalı Saray'da ağırlanan muhtarlar, izzet ve ikramın hakkını veriyor. Sokağa çıkar çıkmaz dolar karşıtı eylemler yapıyorlar.





En son kampanya Adıyaman'dan geldi. Muhtarlar burunların sildikleri 1 dolarları yakarak Türkiye ekonomisini büyük bir yükten kurtardı.





"Dolar almayın, kullanmayın" diyen muhtarların yaktığı oyuncak dolarlar da Çin'den dolarla ithal ediliyor. Birkaç ay evvel Aksaray Hayvan Pazarı'nda dolarla ithal edilen danaları satan besicilerin 'bu pazarda dolar geçmez' demeleri ne kadar inandırıcı geldiyse bu eylem de o kadar inandırıcı oldu.





Madem ekonomik krizden çıkış vazifesini de muhtarlara havale ettik.





Paraya kıyıp aylık doğalgaz faturası 10 milyon TL olan Saray'ın sıcak salonlarında ağırladığımız muhtarlardan daha parlak ve kalıcı eylemler beklemek en tabiî hakkımız.





TARIK ZİYA

Samanyoluhaber.com

Shaber3.com