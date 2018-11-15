Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye Suriye heyetleri 6 defa görüştü... /15 Kasım 2018 22:04

Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye Suriye heyetleri 6 defa görüştü...

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Türkiye ve Suriye yetkililerinin İran’ın başkenti Tahran’da yakın zamanda altı görüşme gerçekleştirdiklerini öne sürdü.

SHABER3.COM

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yakın zamanda Türkiye ile Suriye arasında İran’ın başkenti Tahran’da 6 görüşme yapıldığını ileri sürdü. Perinçek, görüşmelerin “Tayyip Erdoğan yönetiminin talebi” üzerine gerçekleştiğini iddia ederken görüşme bilgisini ise Türk kaynaklardan edindiğini söyledi.




 
Sputnik’e konuşan Perinçek, görüşmelerin yakın zamanda gerçekleştiğini belirterek ” Bunu biz Türkiye kaynaklarından öğrenmiş bulunuyoruz. Bu altı görüşme doğrudan doğruya Türkiye ile Suriye hükümetlerinin temsilcileri arasında oldu” diye konuştu.

“GÖRÜŞMELER İÇİN İNİSİYATİF TÜRK HÜKÜMETİNDEN GELDİ”
Görüşmelerin Türk hükümetinin talebiyle gerçekleştiğine işaret eden Perinçek “En önemli ayrıntı ise görüşmelerin, Tayyip Erdoğan yönetiminin talebi üzerine olması. İnisiyatif, Türkiye hükümetinden geliyor. Tahran’da Türkiye ve Suriye hükümeti temsilcileri belki de iki ülkenin istihbarat yöneticileri de olabilir, kimler olduğunu bilmiyoruz ancak bunu Türkiye kaynaklarından kesin olarak öğrenmiş bulunuyoruz. Hiç kimsenin de tekzip etme ihtimali yok. Çünkü görüşmeler oldu ve devam edecek. Askerler de işbirliği yapıyor, onu söyleyeyim. Suriye’deki harekatlarda Türk ordusuyla Suriye Devleti ordusu arasında belli haberleşmeler ve iş birlikleri var” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye Suriye heyetleri 6 defa... Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
05:15:09