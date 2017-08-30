Beşte biri yetecek...

Akşener’in kuracağı partide dikkat çeken madde: Beşte bir yetecek





MHP’den ihraç edilen Meral Akşener ve ekibinin kuruluş aşamasında oldukları yeni partinin tüzüğünde, olağanüstü kurultayların toplam delege sayısının 5’te birinin isteği üzerine toplanabilmesini düzenleyen bir madde yer alacak. Tüzüğe göre, delege sayısının 5’te birinin imzasıyla toplanacak olağanüstü kurultaylarda genel başkan seçimi de yapılabilecek. Akşener ve ekibinin yeni parti için “Milli İrade Partisi” adı üzerinde durduğu da dile getiriliyor.







1 Kasım seçimlerinden sonra MHP’de olağanüstü kurultay talebinde bulunan muhalifler, 543 delegenin imzasıyla önce Genel Merkez’in kapısını çalmış, ret yanıtı alınca da yargıya gitmişti. Muhalifler, MHP’nin mevcut tüzüğünde yer alan ve olağanüstü seçimli kurultay yapılmasına engel teşkil eden “olağanüstü toplantılarda seçim yapılamaz” maddesinin iptali için mahkemeye başvurmuştu. Söz konusu madde nedeniyle muhalifler, 19 Haziran 2016’da, “Olağanüstü tüzük kurultayı” toplamıştı.





Delegelerle iletişim





Meral Akşener ve ekibinin kuruluş çalışmalarına başladığı yeni partinin tüzük çalışmalarında en dikkat çeken maddelerden birisi ise “partinin olağanüstü kurultay toplantılarını” düzenleyen madde oldu. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, yeni partinin tüzüğünde olağanüstü kurultay ve seçimli kurultaya ilişkin “Olağanüstü toplantılar, büyük kongre üyelerinin en az beşte birinin yazılı istemi üzerine yapılır, seçimli kurultay toplanır” şeklinde yer alacak. Akşener ekibi, “MHP’de olağanüstü kurultay sürecinde yaşadığımız sıkıntıyı yeni partinin tüzüğüne koymayız. Çok demokratik, herkese eşit mesafede, delegelerle bire bir iletişim kurulabilecek altyapının sağlandığı bir parti olacak” açıklamasını yapıyor.