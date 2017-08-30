Başbakan'ın parası bitti!

Başbakan bütçeye sığamadı





Hükümet ekonomiyi canlandırmak için bütçe harcamalarını olağanüstü artırmak zorunda kalırken, harcama kervanına Başbakanlık dahil tüm bakanlıklar katıldı. Başbakanlık, yılın başında tahsis edilen ödenekler yetmeyeceği için Maliye Bakanlığı'ndan en az 292 milyon lira ek ödenek isteyecek.







Başbakanlık'ın yılın ilk 6 ayında yaptığı bütçe harcamalarıyla, ikinci yarı yılda yapacağı harcamaların detayını içeren 2017 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu yayımlandı. Rapora göre, bu yılın tamamında harcanmak üzere Başbakanlık bütçesine 1 milyar 584 milyon 358 bin lira ödenek konuldu. Ancak Başbakanlık yılın daha ilk 6 ayında bu ödeneğin 1 milyar 279 milyon 115 bin lirasını harcayıp bitirdi. Dolayısıyla yılın tamamı için ayrılan ödeneğin yüzde 81'i Ocak-Haziran döneminde harcanmış oldu.





Rapora göre, harcamalardaki en büyük artış mal ve hizmet alımlarındaki yüksek artıştan kaynaklandı. Başbakanlık'ın bütçe imkanları içerisinde kalması için yılın sonuna kadar sadece 5 milyon liralık mal ve hizmet alımı yapması gerekiyor. Ancak raporda yılın sonuna kadar tam 345 milyon lira daha harcama yapılacağı ve toplam mal ve hizmet harcamasının 1 milyar 215 milyon lirayı aşacağı bildirildi.







ÖRTÜLÜ ÖDENEK ETKİSİ





Başbakanlık bütçesinin dengelerini önemli ölçüde bozan mal ve hizmet harcamaları kaleminin içerisinde örtülü ödenekten yapılan gizli hizmet harcamaları da yer alıyor. Raporda Başbakanlık tarafından yılın ilk 6 ayında örtülü ödenekten ne kadar para harcandığına ilişkin bilgi yer almadı. Ancak raporun“Görev giderleri” başlığı altında Başbakanlık bütçesine yılın tamamı için 623 milyon 818 bin lira ödenek konulmasına rağmen ilk 6 ayda bu kalemden 778 milyon 529 bin lira gibi olağanüstü düzeyde para harcanması dikkat çekti.