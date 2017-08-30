ABD Türkiye'yi uyardı

ABD askerleri ve ÖSO arasında çatışma çıktı, Türkiye uyarıldı





ABD öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, Suriye’nin kuzeyindeki Mınbiç kentinde Türkiye destekli güçlerin defalarca ateş açması üzerine ABD güçlerinin de ateşle karşılık verdiğini ve ardından güvenli bir mevziye çekildiğini duyurdu.







Koalisyon güçlerine ateş açmalarının kabul edilmez olduğunu desteklediği unsurlara söylemesi için Türkiye’yi uyardıklarını belirten Dillon, Mınbiç’te tansiyonu düşürmek için devriye gezen güçlerinin son iki haftada birçok kez ateşe maruz kaldığını aktararak şunları söyledi: “Türkiye’deki muadillerimize bunu ve devriyeye çıkmaya devam edeceğimizi ve kendimizi savunmaya her zaman hazır olacağımızı bildirdik.” Ankara’nın “terör örgütü” kabul ettiği YPG’nin IŞİD’den kurtardığı Mınbiç’i ÖSO’nun alma girişimleri üzerine geçen yıl kente ABD güçleri de konuşlanmıştı.