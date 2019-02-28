Beşiktaş'tan Şenol Güneş kararı





Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş'in Haziran ayına kadar görevinde kalacağını açıkladı.





TRT Spor'a konuşan Başkan Orman, Güneş'le ilgili "Yönetim kurulu toplantımız var, kulübümüz bununla ilgili resmi bir açıklama yapacaktır. Hayırlısı olsun. Haziran ayına kadar takımın başına gibi görünüyor." yorumunu yaptı.





Fikret Orman, Yıldırım Demirören'in istifası hakkında ise, "Hiç beklemediğim bir sürpriz bu. Aklıma gelmeyen bir sürpriz. Hayırlısı olsun. Bir gerekçeleri vardır. Bununla alakalı bir şey konuşmadık. Herkes şok oldu. Yıldırım Bey'e teşekkür edelim. Hüsnü Güreli'ye de hayırlı olsun diyelim." yorumunu yaptı.