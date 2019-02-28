Samanyolu Haber /Gündem / Gül’ün eski başdanışmanı Ahmet Sever hakkında dava açıldı /28 Şubat 2019 16:56

Gül’ün eski başdanışmanı Ahmet Sever hakkında dava açıldı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eski basın başdanışmanı Ahmet Sever hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ileri sürülerek açılan soruşturmanın iddianamesi hazırlanarak mahkemeye gönderildi.

SHABER3.COM



İddianamede Ahmet Sever’in Destek Yayınları'ndan geçen yılı mayıs ayında yayımlanan "İçimde Kalmasın / Tanıklığımdır" adlı kitabındaki, "Kitapları bombadan daha tehlikeli gören bir iktidar daha doğrusu tek adam vardı karşımızda", "Erdoğan'ın geleceğe dönük söylemi artık kalmadı", "Bir dediği bir dediğini tutmuyor devamlı kendisiyle çelişiyor", "Her şey bir kişinin doymak bilmeyen güç ve yetki açlığına kurban edildi. İlk dönemde büyük emeklerle biriktirilen krediler ve sermaye tek adam tarafından adım adım hoyratça harcandı", "Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidar kalmasını sağlamak amacıyla bir sistem kuruldu. Herkesi sindirmek, korkutma, yıldırmak ve susturmak için kurulan bu sistemin her yerde hafiyeleri zaptiyeleri var", "Yola birlikte çıktıktan sonra Erdoğan davayı bırakıp başka yollara sapmış olamaz mı? Erdoğan hiç ihanet etmez mi? Yola birlikte çıkmış insanların zaman içinde Erdoğan tarafından kenara çekilmeye zorlanmış tasfiye edilmiş yani ihanete uğramış olabileceği o mahallede niçin hiç akla gelmez?" ifadelerinin "Cumhurbaşkanı'na hakarete delil sayıldığı" ileri sürüldü.

Savcılık iddianamede, Sever’in TCK 299/1.2 ve 53. Maddeleri kapsamında cezalandırılmasını talep etti.

Sever’e “İçimde Kalmasın – Tanıklığımdır” kitabından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank ve yeni TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop tarafından da hakaret ve tazminat davaları açılmıştı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gül’ün eski başdanışmanı Ahmet Sever hakkında dava... Sonraki Haber >>

Uçak pistte kayarak spin attı

Uçak pistte kayarak spin attı

Buz Hokeyi maçında 'Puck' yorumcuyu vuruyordu

Buz Hokeyi maçında 'Puck' yorumcuyu vuruyordu

AKP ilçe başkanından itiraf

AKP ilçe başkanından itiraf

Teyzelerden Erdoğan'a: Bir Cumhurbaşkanı millete çay dağıtamaz

Teyzelerden Erdoğan'a: Bir Cumhurbaşkanı millete çay dağıtamaz

Izdıraplarla inlediğin zaman…

Izdıraplarla inlediğin zaman…

Muhteşem uzay görüntüleri

Muhteşem uzay görüntüleri

Zanlı nezaretin penceresinden kaçtı

Zanlı nezaretin penceresinden kaçtı

Marangozdan ilginç buluş

Marangozdan ilginç buluş

Yine A Haber rezaleti: Figüran tutup Erdoğan'ı övdürdüler

Yine A Haber rezaleti: Figüran tutup Erdoğan'ı övdürdüler

Ormanda alev hortumu paniği

Ormanda alev hortumu paniği
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:03:47