AKP'nin Bursa adayından 'devlet düşmanı' listesi





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Nazım Hikmet şiirleriyle halka seslenmiş, Uğur Mumcu ve Bahriye Üçok’un faili meşhul cinayetlerini eleştiren konuşmalar yapmıştı.

AKP’li Aktaş seçim çalışmaları kapsamında İnegöl’de yaptığı konuşmada CHP’li rakibi Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in kampanyasına Emir Sultan Camii’nde dualar eşliğinde başlamasını eleştirdi: “20 Senedir Nilüfer’de belediye başkanlığı yapıyorsun. Arkadaş hangi caddeye, hangi kültür merkezine yaptığı nereye bir Allah dostunun, bir padişahın, bir tane Türk büyüğünün ismini verdin? Nerede bu devlete ve bayrağa savaş açmış, Türkan Saylan, Uğur Mumcu, Nazım Hikmet ve Bahriye Üçok… Nerede din ve diyanetle problemli adam varsa, hepsinin ismini belirli merkezlere vermiş.”







Erdoğan Nazım şiirlerini sıkça kullanıyor





Erdoğan, hem Nazım Hikmet’e hem de Uğur Mumcu’ya yönelik övgü dolu sözler söylemiş, Nazım’ın şiirlerini okumuş, Mumcu’nun ve Bahriye Üçok’un faili meçhul cinayetlerini ‘kirli saldırılar’ diye nitemişti.





Erdoğan geçen ağustos ayında ABD’nin rahip Brunson davası süresince uygulamakla tehdit ettiği ekonomik yaptırımlarına karşı vatandaşları seferberliğe çağırdığı bir konuşmasında Nazım Hikmet’in ‘Davet’ şiirini baştan sona okumuştu.





Erdoğan 2017 yılındaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda da Nazım Hikmet’in ‘Kız Çocuğu’ adlı şiirini okumuştu.





Emine Erdoğan da Nazım şiiri okumuştu





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da geçtiğimiz yıl çocuk işçiliğiyle mücadele deklarasyonu imza töreninde Nazım Hikmet’in “Çınarı yıkmak için baltayı köküne vururlar” sözlerini hatırlatmış, çocukların ‘umudun temeli, hürriyetin kanadı ve memleketin kökü’ olduğunu söylemiş, dallara yürüyen suyun ise bu kökte saklı olduğuna işaret etmişti.







