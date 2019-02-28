Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin Bursa adayından 'devlet düşmanı' listesi /28 Şubat 2019 17:09

AKP'nin Bursa adayından 'devlet düşmanı' listesi

AKP Bursa büyükşehir belediye başkan adayı Alinur Aktaş, CHP’li rakibini eleştirirken Nazım Hikmet, Uğur Mumcu, Türkan Saylan ve Bahriye Üçok’u ‘devlete ve bayrağa savaş açmış, din ve diyanetle problemli adamlar’ diye niteledi.

SHABER3.COM


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Nazım Hikmet şiirleriyle halka seslenmiş, Uğur Mumcu ve Bahriye Üçok’un faili meşhul cinayetlerini eleştiren konuşmalar yapmıştı.
AKP’li Aktaş seçim çalışmaları kapsamında İnegöl’de yaptığı konuşmada CHP’li rakibi Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in kampanyasına Emir Sultan Camii’nde dualar eşliğinde başlamasını eleştirdi: “20 Senedir Nilüfer’de belediye başkanlığı yapıyorsun. Arkadaş hangi caddeye, hangi kültür merkezine yaptığı nereye bir Allah dostunun, bir padişahın, bir tane Türk büyüğünün ismini verdin? Nerede bu devlete ve bayrağa savaş açmış, Türkan Saylan, Uğur Mumcu, Nazım Hikmet ve Bahriye Üçok… Nerede din ve diyanetle problemli adam varsa, hepsinin ismini belirli merkezlere vermiş.”

Erdoğan Nazım şiirlerini sıkça kullanıyor

Erdoğan, hem Nazım Hikmet’e hem de Uğur Mumcu’ya yönelik övgü dolu sözler söylemiş, Nazım’ın şiirlerini okumuş, Mumcu’nun ve Bahriye Üçok’un faili meçhul cinayetlerini ‘kirli saldırılar’ diye nitemişti.

Erdoğan geçen ağustos ayında ABD’nin rahip Brunson davası süresince uygulamakla tehdit ettiği ekonomik yaptırımlarına karşı vatandaşları seferberliğe çağırdığı bir konuşmasında Nazım Hikmet’in ‘Davet’ şiirini baştan sona okumuştu.

Erdoğan 2017 yılındaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda da Nazım Hikmet’in ‘Kız Çocuğu’ adlı şiirini okumuştu.

Emine Erdoğan da Nazım şiiri okumuştu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da geçtiğimiz yıl çocuk işçiliğiyle mücadele deklarasyonu imza töreninde Nazım Hikmet’in “Çınarı yıkmak için baltayı köküne vururlar” sözlerini hatırlatmış, çocukların ‘umudun temeli, hürriyetin kanadı ve memleketin kökü’ olduğunu söylemiş, dallara yürüyen suyun ise bu kökte saklı olduğuna işaret etmişti.


  
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'nin Bursa adayından 'devlet düşmanı' listesi Sonraki Haber >>

Uçak pistte kayarak spin attı

Uçak pistte kayarak spin attı

Buz Hokeyi maçında 'Puck' yorumcuyu vuruyordu

Buz Hokeyi maçında 'Puck' yorumcuyu vuruyordu

AKP ilçe başkanından itiraf

AKP ilçe başkanından itiraf

Teyzelerden Erdoğan'a: Bir Cumhurbaşkanı millete çay dağıtamaz

Teyzelerden Erdoğan'a: Bir Cumhurbaşkanı millete çay dağıtamaz

Izdıraplarla inlediğin zaman…

Izdıraplarla inlediğin zaman…

Muhteşem uzay görüntüleri

Muhteşem uzay görüntüleri

Zanlı nezaretin penceresinden kaçtı

Zanlı nezaretin penceresinden kaçtı

Marangozdan ilginç buluş

Marangozdan ilginç buluş

Yine A Haber rezaleti: Figüran tutup Erdoğan'ı övdürdüler

Yine A Haber rezaleti: Figüran tutup Erdoğan'ı övdürdüler

Ormanda alev hortumu paniği

Ormanda alev hortumu paniği
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:02:47