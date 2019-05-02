Samanyolu Haber /Gündem / Beşiktaş'tan İmamoğlu'nun locası için cevap geldi /02 Mayıs 2019 23:02

Beşiktaş'tan İmamoğlu'nun locası için cevap geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçını izlediği locanın kiracısı olduğunu belirten şirket Beşiktaş'a ihtarname çekti. Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada ise söz konusu şirketin davalık olduğu Kuzu İnşaat’ın mahkeme kararı ile loca haklarını elinde bulundurduğu belirtildi.

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31 Mart Yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan İmamoğlu, itirazlar nedeniyle henüz mazbatasını almadan 13 Nisan tarihinde oynanan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçını eşiyle birlikte locadan izledi.

İmamoğlu’nun maçı izlediği locanın kendisine ait olduğunu öne süren Atalay Demirbaş’ın 29 Nisan 2019 tarihinde Beşiktaş kulübüne ihtarname çektiği ortaya çıktı.

TRT’nin haberine göre, ihtarnamede söz konusu locanın 'Demand Gayrimenkul Danışmanlık' tarafından 3 yıllığına kiralandığına dikkat çekilerek, "Tarafımıza tahsis edilen loca bilgimiz ve iznimiz olmaksızın Sayın Ekrem İmamoğlu’na kullandırılmıştır. İş bu sebeple loca kiralama bedeli 254 bin doların 7 gün içerisinde tarafımıza iadesini talep ederiz" denildi.

İhtarnamede locada, davalık oldukları iş adamı Özen Kuzu’nun da bulunmasına tepki gösterildi.

Beşiktaş'tan "loca hacizli" açıklaması

Beşiktaş Kulübü yetkilileri ise, ihtarname çeken şirkete Kuzu İnşaat tarafından haciz uygulandığını, mahkeme tarafından tüm hak ve alacaklarının haczine ilişkin resmi yazının da kendilerine ulaştığını bildirdi. Bu nedenle ihtarname çeken şirketin loca üstünde bir hakkının olmadığı vurgulandı.

İhtarnameyi gönderen şirket ise 'Yasal sürenin dolmasının ardından hukuki haklarını kullanacaklarını' açıkladı.
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