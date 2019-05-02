Fiyatını duyan akın etti, 5 ton soğan 1 saatte tükendi

Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir soğan üreticisi, kamyonetine yüklediği 5 ton kuru soğanı ilçe merkezinde 2 TL'den satışa sundu.





Nisan ayında fiyatı yüzde 31,44 zamlanarak marketlerde 10 TL'ye kadar çıkan soğanın iki TL'den satıldığını duyan yurttaşlar, satışın yapıldığı yere akın etti. 5 ton soğan 1 saat içinde tükendi.





Bazı müşteriler soğanı çuvalla satın alıdı.





Ucuz satış yaptığı için mutlu olduğunu dile getiren soğan üreticisi ise, "Vatandaş ucuz soğan yesin. Biz vatandaşı düşünüyoruz ve vatandaşımıza ucuz soğan satmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.