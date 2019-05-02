İmamoğlu ile Şenol Güneş arasında gülümseten diyalog

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çırağan Sarayı'nda, Türkiye Futbol Federasyonu ve Bein Media Grup tarafından düzenlenen ''Sahne Süperlerin - Futbolun Süperleri Ödül Töreni''ne katıldı.





Deniz tarafından etkinlik alanına giren İmamoğlu, ünlü futbolcuları yakından görmek için gelen gençler tarafından alkışlarla ve tezahüratla karşılandı.Gençler, İmamoğlu'ndan fotoğraf ve ellerindeki formaları imzalamasını talep etti. İmamoğlu, gençlerin isteklerini kırmadı.





GÜNEŞ, BAŞARILAR DİLEDİ





İmamoğlu, daha sonra BeinSports'un canlı yayın konuğu oldu. Bu sırada Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de öğrencileriyle birlikte canlı yayın alanına geldi. Güneş'in geldiğini gören İmamoğlu, hocaya, ''Sizin yüzünüzden kaleci olacaktım. Onu başaramadım İBB Başkanı oldum'' şeklinde seslendi. İmamoğlu, canlı yayına katılan Güneş ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. ''Benim için Şenol Güneş, bu ülkede yılların devi demek. Şenol Güneş olunamayınca, İBB Başkanı olunuyormuş'' diyen İmamoğlu, Güneş'e olan hayranlığını belli etti.





Güneş de İmamoğlu'na, ''Her şeyin hayırlısı'' karşılığını vererek, İBB Başkanına yeni görevinde başarılar diledi. İmamoğlu, Güneş ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti, ''Kaleciliğimi bilseniz, belki yeni bir cevher çıkardı. Kalede bazen kendinizi yalnız hissedebiliyorsunuz. Sunay Akın'ın dediği gibi, Kaleci asla arkadaşlarına sırtını dönmez'' sözleriyle dile getirdi.