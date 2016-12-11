Beşiktaş'taki hain saldırıyı hangi örgüt yaptı?

Numan Kurtulmuş: Kesin değil ama oklar PKK’yı gösteriyor





Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İstanbul Dolmabahçe ve Maçka’daki bombalı saldırılara ilişkin olarak “Araçtan yola çıkarak hareket ettiğimiz zaman oklar PKK’yı gösteriyor” dedi.





HEDEF POLİS TEŞKİLATIMIZ





CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik’in sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, “Hedef polis teşkilatımızdır. Belli ki üzerinde çalışılmış ve planlanmış bir senaryo. Soruşturma tamamlandığı zaman da resmi açıklama yapılacak. Şu an için kesin bir şey söyleyemeyiz” diye konuştu.





300-400 KG’LIK PATLAYICI





Kutulmuş, “Önce hareket halinde bir araç, 45 saniye sonra ise canlı bomba patladı. En az 300-400 kg’lık patlayıcı kullanıldı” açıklamasında bulundu.





5 ŞEHİT MAÇKA PARKI’NDA





Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, bombalı aracın patlatılmasından sonra Maçka Parkı’nda canlı bombanın kendini havaya uçurması ile ilgili önemli bir ayrıntıyı paylaştı. Kurtulmuş, Maçka’daki patlamaya ilişkin, “Arabanın olduğu yerde büyük bir çukur açılmış. 45 saniye sonra Maçka Parkı’nda üzerinde bir mont ve arkasında sırt çantası olan birisine polis dur dediği anda maalesef orada 4 polis 1 sivil şehit oluyor” dedi.



