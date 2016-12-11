Son bir yılda 17 saldırı, 372 can kaybı, 1837 yaralı, sıfır istifa

Çoğu canlı bomba ve bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilen saldırılarda sivillerin yanı sıra asker ve polisler de hedef oldu.

7 Haziran seçimlerinden iki gün önce Diyarbakır’da HDP mitingine düzenlenen saldırıyla başlayan saldırı zincirine dün gece Beşiktaş’ın Vodafone Arena stadı yakınında çevik kuvvet ekiplerine düzenlenen çifte bombalı saldırıda eklendi.

1- Diyarbakır HDP mitingi saldırısı





7 Haziran 2015 seçimlerinden iki gün önce Diyarbakır’da HDP mitingi sırasında beş kişi şehit oldu, 400 kişi yaralandı. Saldırıyı IŞİD’in düzenlediği belirlendi.



2- Suruç saldırısı





20 Temmuz 2015’te Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde Amara Kültür Merkezi önünde canlı bomba saldırısı meydana geldi. Saldırıda Kobani’ye destek için basın açıklaması okuyan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyesi 33 kişi şehit oldu, 104 kişi yaralandı. Saldırıyı IŞİD üstlendi.



3- ‘Ankara katliamı’





10 Ekim 2015’te çok sayıda siyasi parti, sivil toplum örgütü ve sendikanın destek verdiği ’emek, barış ve demokrasi mitingi’için Ankara’ya gidenlerin toplandığı Ankara Tren Garı kavşağında meydana gelen iki ayrı patlamada 109 kişi şehit oldu, 500’ü aşkın yurttaş yaralandı. Saldırı,tarihe ‘Türkiye’nin en kanlı terör eylemi’ olarak geçti.

4- Sultanahmet saldırısı





12 Ocak’ta Sultanahmet Meydanı’ndaki Dikilitaş yakınında turistlerin hedef alındığı canlı bomba saldırısı düzenlendi. 10 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişininse yaralandığı saldırıyı IŞİD üstlendi.

5- Birinci Ankara saldırısı





17 Şubat’ta Ankara’nın Çankaya ilçesinde devlet binalarına yakın bir noktada askeri servis araçlarının geçişi esnasında bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi. 29 kişi şehit oldğu, 61 kişininse yaralandığı saldırıyı TAK üstlendi.

6- İkinci Ankara saldırısı





13 Mart’ta Ankara bir kez daha hedef oldu. Kızılay Meydanı’na yakın bir noktada gerçekleşen bombalı saldırıda 37 kişi şehit oldu, 125 kişi yaralandı. Bu saldırıyı da TAK üstlendi.



7- İstiklal Caddesi saldırısı





19 Mart’ta İstiklal Caddesi’nde canlı bomba bir kez daha turistleri hedef aldı. Dört kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişininse yaralandığı saldırıyı IŞİD üstlendi.



8- Bursa saldırısı





27 Nisan’da Bursa Ulu Camii yakınında canlı bomba kendisini patlattı. Can kaybının yaşanmadığı ancak 13 kişinin yaralandığı saldırıyı TAK üstlendi.

9- Gaziantep saldırısı





1 Mayıs’ta Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü binasının bulunduğu bölgede intihar saldırısı gerçekleştirildi. Üç polisin şehit olduğu, 22 kişininse yaralandığı saldırıyı IŞİD üstlendi.



10- Askerlik şubesine saldırı





2 Nisan’da Mardin’in Kızıltepe ilçesinde PKK’lılılar askerlik şubesine bomba yüklü araçla saldırdı. Patlamada bir kişi şehit oldu; üçü çocuk, ikisi asker 11 kişi de yaralandı.



11- Diyarbakır’da patlama





12 Mayıs’ta Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Dürümlü köyünde patlayıcı yüklü kamyonun infilak etti. Patlamada dört kişi hayatını kaybederken, 23 kişi de yaralandı. PKK, patlamaya ait olan kamyonların kendilerine ait olduğunu duyurdu.

12- Sancaktepe saldırısı





12 Mayıs’ta İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri personelini taşıyan servis aracının geçişi esnasında, park halindeki bir aracın patlaması sonucu gerçekleşen saldırıda can kaybı yaşanmazken, sekiz kişi yaralandı. Saldırıyı PKK üstlendi.



13- Vezneciler saldırısı





7 Haziran’da Vezneciler’de zırhlı polis araçlarına yönelik gerçekleştirilen saldırıda yedisi polis olmak üzere 11 kişi şehit oldu 36 kişi yaralandı.



14- Midyat saldırısı





8 Haziran’da Mardin’in Midyat ilçesinde emniyet müdürlüğüne bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Başbakan Binali Yıldırım, bir polis ve iki vatandaşın şehit olduğunu, en az 30 kişinin yaralandığını söyledi.



15- Atatürk Havalimanı saldırısı





Atatürk Havalimanı dış hatlar terminalinde üç bombalı intihar saldırısı düzenlendi, bekleyen yolcuların üzerine ateş açıldı. Patlamalarda 44 kişi şehit olurken, 237 kişi de yaralandı.



16 – Gaziantep’te sokak düğününe saldırı





Gaziantep’te sokakta yapılan kına gecesine düzenlenen bombalı saldırıda 51 kişi şehit oldu, 91 kişi de yaralandı.



17- Beşiktaş’ta çifte bombalı saldırı





Beşiktaş’ın Vodafone Arena stadı yakınında çevik kuvvet ekiplerine düzenlenen çifte bombalı saldırıda 30 polis, sekiz sivil şehit oldu; 155 kişi yaralandı.