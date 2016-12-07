Beşiktaş'ı Kiev'de hakem yaktı!

Dinamo Kiev 6-0 Beşiktaş





UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Beşiktaş, Ukrayna’dan şok bir sonuçla dönüyor. İskoç hakem Craig Thomson’un kötü kararlarının kurbanı olan siyah-beyazlı ekip, mücadeleyi 6-0 yenik bitirdi. Devler arenasında tur atlama parolasıyla saha çıkan Şenol Güneş’in takımı, grubu 7 puanla 3. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi tesellisi ile yetindi.







ŞENOL GÜNEŞ’TEN İKİ DEĞİŞİKLİK





Teknik direktör Şenol Güneş ilk on biri son oynanan Fenerbahçe maçından iki değişiklik yaparak kurdu.





Fenerbahçe maçında başarılı bir performans gösteren fakat maç sonrasında kaburgalarında ağrı hisseden Gökhan Gönül’ü yedeğe çeken Güneş, Andreas Beck’e görev verdi.





Fenerbahçe maçında oynayan bir başka oyuncu olan Kerim Frei da yedek kulübesinde otururken uzun bir aradan sonra Olcay Şahan ilk onbirde kendine yer buldu.





Orta üçlüde Atiba – Oğuzhan ve Tolgay Arslan’ı kullanan tecrübeli teknik adam bir kaç hafta öncesine kadar Gökhan İnler- Tolgay – Oğuzhan arasında değişmeli yaptığı kurgudan vazgeçerek iki maç üst üste Atiba – Oğuzhan – Tolgay üçlüsü ile maça başladı.





Forvetteki tercihini Aboubakar’dan yana kullanan Güneş, Cenk Tosun’u yedeğe çekti.





Beşiktaş, Dinamo Kiev karşısında Fabricio – Beck – Marcelo – Tosic – Adriano -Atiba – Oğuzhan – Quaresma – Tolgay – Olcay – Aboubakar onbiri ile sahaya çıktı.





THOMSON YAKTI







Mücadeleye maçın hakemi Craig Thomson’un kararları damga vurdu. Beck’e faul yapılmasını es geçen hakem, Alman futbolcunun rakibini düşürmesini penaltı olarak yorumladı. Beck ayrıca bu pozisyonda direkt kırmızı kart ile oyundan atıldı. Bu dakikadan sonra düğüm çözüldü. İlk yarıda tam 4 gol birden kaydeden Ukrayna temsilcisine karşı takımımız reaksiyon gösteremedi.





Kiev`de Beşiktaş`a taraftarına saldırı: Onlarca yaralı var…





Beşiktaş taraftarlarından bazıları ilk uçakla Türkiye’ye dönüş yaptı. Maskeli ve askeri üniformalı kişilerin saldırısında yaralanan taraftarların bir kısmı da Ukrayna’daki hastanelerde tedavi görüyor. İlgili Haberi Oku





ABOUBAKAR DA ATILDI…





İkinci yarıda Gökhan Gönül ve Cenk Tosun kozlarını sahaya süren Şenol Güneş, falaketin önüne set çekemedi. 56’da Vincent Aboubakar çift sarı kartla oyun dışı kalınca Kara Kartal iyice çözüldü. 60. ve 77. dakikalarda goller bulan e sahibi takım 80. dakikada ise direğe takıldı. Kara Kartal’ın tur macerası kabusa döndü.





Sözcü