Barcelona'da Arda Turan şov







Şampiyonlar Ligi'nde bir üst turu garantileyen Barcelona, C Grubu 6. maçında sahasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı 4-0 mağlup etti.





Camp Nou'da oynanan maçta 16. dakikada Lionel Messi'nin attığı golde Arda Turan asisti yaparken, gollerini de 50, 53 ve 67. dakikalarda kaydetti.





Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda, 74. dakikada tribünlerin alkışları altında oyundan alındı. Arda, bu kulvarda 'hat-trick' yapan üçüncü Türk futbolcu olurken, kariyerinde ikinci kez bir maçta 3 gol birden attı.







