Tayyar: TSK'nın en büyük düşmanı DAEŞ değil ABD

TSK'nın El Bab yolundaki en büyük düşmanı DAEŞ değil ABD'dir







Şamil Tayyar'ın ABD ve IŞİD ile ilgili sözleri programın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Tayyar da o twitleri retweet etti. İşte o tweetler:





Fırat Kalkanı Operasyonu yakın tarihin en önemli operasyonlarından biridir.







Fırat Kalkanı Operasyonuna ilişkin bazı bilgi paylaşımları yanlış yapılıyor ve kamuoyu da yanlış bilgilendiriliyor.







TSK Fırat Kalkanı'nda DAEŞ ile değil, ABD ile savaşıyor.







Uçağa yapılan saldırının ardından TSK'nın resmi sitesinden yaptığı paylaşım doğru değil; yönlendirme yapıldı.







Fırat Kalkanı yerinde bir hamledir; bir beka problemidir ve mutlaka başarı sağlanmalıdır.















"TSK'NIN EN BÜYÜK DÜŞMANI DAEŞ DEĞİL ABD"





AKP milletvekili programda çok tartışılacak bir cümle de sarf etti. Tayyar "TSK'nın El Bab yolundaki en büyük düşmanı DAEŞ değil ABD'dir."



