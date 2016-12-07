Samanyolu Haber /Gündem / Tayyar: TSK'nın en büyük düşmanı DAEŞ değil ABD /07 Aralık 2016 00:53

Tayyar: TSK'nın en büyük düşmanı DAEŞ değil ABD

AKP Gaziantep Milletvekili Beyaz TV'de katıldığı Son Söz programında çok tartışılacak bir cümle sarf etti. Tayyar "TSK'nın El Bab yolundaki en büyük düşmanı DAEŞ değil ABD'dir."

SHABER3.COM

TSK'nın El Bab yolundaki en büyük düşmanı DAEŞ değil ABD'dir

Şamil Tayyar'ın ABD ve IŞİD ile ilgili sözleri programın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Tayyar da o twitleri retweet etti. İşte o tweetler:

Fırat Kalkanı Operasyonu yakın tarihin en önemli operasyonlarından biridir.

Fırat Kalkanı Operasyonuna ilişkin bazı bilgi paylaşımları yanlış yapılıyor ve kamuoyu da yanlış bilgilendiriliyor.

TSK Fırat Kalkanı'nda DAEŞ ile değil, ABD ile savaşıyor.

Uçağa yapılan saldırının ardından TSK'nın resmi sitesinden yaptığı paylaşım doğru değil; yönlendirme yapıldı.

Fırat Kalkanı yerinde bir hamledir; bir beka problemidir ve mutlaka başarı sağlanmalıdır.



"TSK'NIN EN BÜYÜK DÜŞMANI DAEŞ DEĞİL ABD"

AKP milletvekili programda çok tartışılacak bir cümle de sarf etti. Tayyar "TSK'nın El Bab yolundaki en büyük düşmanı DAEŞ değil ABD'dir."

<< Önceki Haber Tayyar: TSK'nın en büyük düşmanı DAEŞ değil ABD Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

"Rejimi değiştirecekseniz orada oy değil yürek tartılır..."
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:48:06