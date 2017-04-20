İşte o rüşvetçi hakim

Sahte diplomayı aklamaya çalışan rüşvetçi bir hakim...

Dün 'Rüşvetçi hakim bakın kimmiş' başlıklı haberde suç üstü yakalanan hakim Hasan Akdemir'in adının Havuz Medyası tarafından kodlanarak 'H.A' şeklinde verilmesinin garip olduğuna dikkat çekmiştim:

"Hizmet Hareketi'ne yakın bir yargı mensubu mevzu bahis olduğunda ilkokulda mandolin çaldığı görüntüler dahil ne varsa ortaya saçanlar 50 bin dolar rüşvet alırken suç üstü yakalanan yargının yüz karası bir ismi niye afişe etmiyordu?"



O sorunun cevabı ise Akdemir'in sulh ceza hakimi olduktan sonra verdiği kararlarda gizliydi.





AKP'NİN YARGIDAKİ PRENSLERİNDEN





Akdemir AKP'nin yargıdaki prenslerinden biriydi.

Binlerce hakim savcı tutuklanırken o üstün hizmetleri(!) sebebiyle kısa sürede İstanbul'da ağır ceza reisi olmayı başaran, binlerce kişi hakkında tutuklama kararları veren,

Hizmet Hareketi'yle ilgili İstanbul Anadolu yakasında AKP merkezli yürüyen hemen bütün soruşturmalarda imzası olan bir isimdi.





"PİNHAN TERÖR ÖRGÜTÜ"NÜN MUCİDİ!





Pinhan Restoran'ın isminden terör örgütü çıkarıp 20 işadamını tutuklayacak, kendisine yönelik çakma suikast tertip edecek kadar da işinin ehliydi.

Akdemir aynı zamanda 15 Temmuz sonrası 60 hakim ve savcı hakkında da tutuklama kararı vermişti.





İşte o güç sarhoşluğu hakim Akdemir'in sonunu hazırladı.

Hasan Akdemir önceki gün, Fİ Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan’dan tehditle 50 bin dolar alırken suç üstü yakalandı.

Üstelik Akdemir'in İnan'dan ikinci rüşvet alma girişimiydi.

İddiaya göre sulh ceza hakimi olduğu dönemde İnan'ı 50 bin TL rüşvet karşılığı serbest bırakan Hasan Akdemir bu defa tehditle 50 bin dolar istemişti.





ERDOĞAN'IN SAHTE DİPLOMASINA ERİŞİM ENGELİ





Hasan Akdemir'i AKP'nin prensi yapan en önemli kararsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgiliydi.





Akdemir, İstanbul Anadolu 5.Sulh Ceza hakimi olduğu dönemde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Marmara Üniversitesi'nin diploma arşivine erişimi engelleyen isim olduğu ortaya çıktı.