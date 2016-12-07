Erdoğan-Berat-IŞİD





Arap aleminde en fazla izlenen haber kanalları arasında ilk üçte olan Sky News Alarabia televizyonu, “Erdoğan’ın damadı, Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın kişisel email adreslerinden terör örgütü IŞİD’le işbirliği yaptığı anlaşıldı” haberini son dakika olarak izleyicilerine duyurdu.



Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Sky News Alareabia haber kanalının yaptığı bu haberi hemen hemen bütün Arap basınının televizyon ve sayfalarında yer verdiği gürüldü. Mısır’dan Al-Ahram, Al-Ahbar, Al-Vatan ve Youm Sabia ile bir çok internet sitesi haberi konu edindi. Lübnan’dan El-Mayadin, Beyrut Haber ve Lübnan Haber Ajansı, Kuveyt’ten Gulfeyes, Uyun haber ve bir çok haber portalı da son dakika olarak geçti. Tunus, Yemen Suudi Arabistan, Fas, Irak, Cezayir, Umman, Ürdün ve Bahreyn’de de basın yayın organlarında gündemin ilk maddesi oldu.

Ayrıca Londra’dan Aarapça yayın yapan basın organları özellikle WikiLeaks tarafından yayınlanan emailler ışığında Erdoğan ve damadının İŞİD ile petrol ticareti ilişkisi Powertrans şirketinin ismi verilerek öne çıkartıldı.

Öte yandan Ortadoğu basını, manşetten “teröre hayır” yazısıyla IŞİD’le ortak iş tuttuğunu vurgulayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sert tepki gösterdi.

Haberlerde, WikiLeaks’in yayınladığı özel yazışma ve satın almalarda Berat Albayrak ve Erdoğan ailesinin İslam dışı ahlaksız içerikli ürünlerin alındığı da vurgulandı. Basın, Erdoğan’ın 2013’teki rüşvet ve yolsuzluk olayı ile 15 Temmuz’da gerçekleştirdiği ‘Darbe Tiyatrosu’na da bir oyun olduğunu belirterek değindi.

ARAP DÜNYASINDA İLK KEZ BU KADAR BÜYÜK GÜNDEM OLDU

Erdoğan’la ilgili bir haberin ilk kez bu kadar geniş yer bulması ise dikkat çekti. Özellikle Erdoğan ailesinin yolsuzluk ve IŞİD’le olan ilişkileri başta Suudi Arabistan olmak üzere Fas, Tunus ve Cezayir basınında da geniş yer alması gözlerden kaçmadı.

Arap basınında geniş yer bulan bu olayWikiLeaks’in 57.934 adet emailin bulunduğu arama yapılabilir şekilde düzenlenmiş güvenilir arşivi yayınlımasıyla gündem oldu. Emailler Nisan 2000 – 23 Eylül 2016 arasındaki onaltı yılı kapsıyor ve çoğunlukla Albayrak’ın Türkiye’nin yönetici elitinden politikacılarla, iş adamlarıyla ve aile üyeleriyle yazışmalarından meydana geliyor.

Ortadoğu halklarını ve Arap Basınını kızdıran nokta ise bölgenin başına bela olan ve her gün Müslümanları acımasızca çoluk-cocuk, yaşlı genç, kadın-erkek demeden katleden IŞİD’le Erdoğan ve ailesinin iş tutması oldu.

İlk kez Erdoğan ve ailesiyle ilgili kirli ilişkileri açık eden bir haber tüm Arap ülkelerinde geniş yer buldu. Erdoğan ailesinin yolsuzluk ve IŞİD’le olan ilişkileri başta Suudi Arabistan olmak üzere Fas, Tunus ve Cezayir basınında da genişçe yer alması gozden kacmadı.





Haberdar