Samanyolu Haber /Gündem / Bursa'da kız yurdunda toplu intihar girişimi /11 Aralık 2016 15:46

Bursa'da kız yurdunda toplu intihar girişimi

Bursa’da koruma altındaki kızların kaldığı yurtta 4 kız bileklerini keserek toplu intihar girişiminde bulundu.

SHABER3.COM

Bursa’da kız yurdunda toplu intihar girişimi

Olay, ismi gizli tutulan ve koruma altındaki kızların kaldığı yurtta meydana geldi. İddiaya göre, bunalıma giren 4 kız, yurt içinde kesici bir cisimle bileklerini keserek toplu intihar girişiminde bulundu. Yurt görevlilerinin fark etmesi üzerine 112 ekiplerine haber verildi.



Olay yerine 3 ambulans sevk edilirken, 112 sağlık ekipleri 4 yaralı kızı yurt içinde ilk müdahale sonrası çevredeki hastanelere sevk etti.

Toplu intihar girişimi ile ilgili soruşturma devam ederken, 4 kızın hayati tehlikelerinin olmadığı ifade edildi. 


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