Bursa’da kız yurdunda toplu intihar girişimi





Olay, ismi gizli tutulan ve koruma altındaki kızların kaldığı yurtta meydana geldi. İddiaya göre, bunalıma giren 4 kız, yurt içinde kesici bir cisimle bileklerini keserek toplu intihar girişiminde bulundu. Yurt görevlilerinin fark etmesi üzerine 112 ekiplerine haber verildi.













Olay yerine 3 ambulans sevk edilirken, 112 sağlık ekipleri 4 yaralı kızı yurt içinde ilk müdahale sonrası çevredeki hastanelere sevk etti.





Toplu intihar girişimi ile ilgili soruşturma devam ederken, 4 kızın hayati tehlikelerinin olmadığı ifade edildi.







