Samanyolu Haber /Gündem / Benzine yine zam! /25 Ekim 2017 17:28

Benzine yine zam!

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 9 kuruş zam yapıldı.

SHABER3.COM

Benzine yine zam geldi

Benzine zam yapıldı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere fiyatlar 9 kuruş zamlanacak.

Zam sonrasında Ankara'da litresi ortalama 5,32 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,41 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,27 liradan 5,36 liraya, İzmir'de 5,29 liradan 5,38 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzine en son 6 Eylül'de yine 9 kuruş zam yapılmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Benzine yine zam! Sonraki Haber >>

ABD'ye sert sözler

ABD'ye sert sözler

Merhamet edin ki, size de merhamet edilsin!.

Merhamet edin ki, size de merhamet edilsin!.

Türkiye neden saf değiştirdi?

Türkiye neden saf değiştirdi?

Galatasaray'lı taraftarlardan Rocky koreografisi

Galatasaray'lı taraftarlardan Rocky koreografisi

AKP'de mahalle karıştı

AKP'de mahalle karıştı

İtibardan tasarruf olmaz ne demek?

İtibardan tasarruf olmaz ne demek?

Bazen bir şey anlatmak için söze gerek yok

Bazen bir şey anlatmak için söze gerek yok

Beyaz TV'den Akit'çilere: Bu haberi size yedirtmezsem namerdim

Beyaz TV'den Akit'çilere: Bu haberi size yedirtmezsem namerdim

'Diplomasiyi sevmiyorum ben, içinde diploma geçiyor!'

'Diplomasiyi sevmiyorum ben, içinde diploma geçiyor!'

Allah’ım Nasr ve Fetih sûrelerinin sırlarına bizleri de muvaffak eyle!..

Allah’ım Nasr ve Fetih sûrelerinin sırlarına bizleri de muvaffak eyle!..
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:09:34