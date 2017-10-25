Bir yıl önce 'Kalitemde değilsin' şimdi 'kardeşim' İbadi

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi’nin Ankara ziyaretinde ilk durağı Cumhurbaşkanlığı Sarayı oldu. El-İbadi’nin Ankara ziyaretinde görüşülecek en önemli gündem maddesi Kuzey Irak’ta yapılan bağımsızlık referandumu olacak. Alınan tedbirler masaya yatırılacak ve izlenecek yol haritası üzerinde görüşülecek. Özellikle Türkmenlerin durumu ile ilgili Türkiye’nin hassasiyetleri üzerinde durulacağı belirtiliyor.





İbadi, Erdoğan'ın ardından Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecek.





Heyetler arası toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile diğer yetkililer hazır bulundu.





1 YIL ÖNCE REST ÇEKMİŞTİ





Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz yıl Ekim ayında, Musul operasyonu konusunda Irak Başbakanı Haydar El İbadi'ye çok ağır ifadeler kullanmıştı.





İstanbul'da 9. Avrasya İslam Şurası'nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı İbadi'ye ''Şahsıma hakaretler ediyor, sen benim zaten muhatabım değilsin, seviyemde değilsin, kıratımda değilsin, kalitemde değilsin.Irak'tan senin bağırman çağırman bizim için hiç de önemli değil, biz bildiğimizi okuyacağız, bunu böyle bilesin. Kim bu? Irak'ın Başbakanı. Önce haddini bil...'' ifadelerini kullanmıştı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri, iktidara yakın gazetelerin manşetlerini süslemişti.







