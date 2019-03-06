Samanyolu Haber /Ekonomi / Benzine yeni zam kapıda /06 Mart 2019 10:53

Benzine yeni zam kapıda

Akaryakıtta zam sağanağı sürüyor. 12 Mart Salı gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 15 kuruş zam yapılacağı belirtildi.

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Akaryakıtta zam sağanağı sürüyor. 12 Mart Salı gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 15 kuruş zam yapılacağı belirtildi. 

Zamlı tarife ile İstanbul'da benzinin litresi 6,55 ila 6,60 TL arasına çıkacak. Pazartesi gününe kadar petrol fiyatlarında büyük bir düşüş olmaması halinde benzin zammı pompa fiyatlarına yansıtılacak. 

Her akaryakıt firması kendi maliyetlerine göre nihai fiyatı belirlediği için zam tutarı şehir ve istasyona göre farklılık gösterebiliyor. 

Benzine son olarak 25 Şubat'ta zam gelmiş ve litre fiyatı ortalama 25 kuruş artmıştı. 

PETROL FİYATI VE KUR ARTTI

Akaryakıt fiyatlarında Brent petrol ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarındaki değişim (motorin ve benzin) ve dolar kuru hareketleri belirleyici oluyor. Benzinin ton fiyatı, uluslararası piyasalarda 572 dolardan 592 dolara çıktı. Dolar da son bir haftada 5,40 TL seviyesine yükseldi.
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