Samanyolu Haber /Gündem / Mercedes otobüsü ilk ben getirdim dedi ama İlk Mercedes geldiğinde bir yaşındaymış /06 Mart 2019 10:39

Mercedes otobüsü ilk ben getirdim dedi ama İlk Mercedes geldiğinde bir yaşındaymış

Erdoğan İstanbul’da düzenlediği mitingte Mercedes otobüs kendi Belediye Başkanlığı zamanında geldiğini iddia etti

Erdoğan’dan bir yalan daha

Eyüpsultan'da yerel seçimler için miting düzenleyen AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’a Mercedes otobüslerin  kendi belediye başkanlığı zamanında geldiğini iddia etti 

Oysa bir dönem işçi olarak çalıştığı İETT'nin arşivinde Mercedes otobüslerin İstanbul'da neredeyse Erdoğan ile yaşıt olduğu görülecek. 1955 yılında ilk defa İstanbul'a Mercedes otobüs geldiğinde Erdoğan 1 yaşındaymış 

 
İETT'nin müzesinde duran eski mercedes otobüsler bu açıklamadan sonra kaldırılacak mı merak konusu... 


1955'ten sonrada Erdoğan'ın Belediye Başkanı olduğu 1994 yılına kadar zaman zaman İETT envanterine Mercedes otobüs girmiş. Erdoğan'dan önce en son Mercedes'in o dönem en lüks otobüsü sayılan 302 markası alınmış O dönemde siyasi polemiklere malzeme bile yapılmış 


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