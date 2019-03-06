Mercedes otobüsü ilk ben getirdim dedi ama İlk Mercedes geldiğinde bir yaşındaymış





Oysa bir dönem işçi olarak çalıştığı İETT'nin arşivinde Mercedes otobüslerin İstanbul'da neredeyse Erdoğan ile yaşıt olduğu görülecek. 1955 yılında ilk defa İstanbul'a Mercedes otobüs geldiğinde Erdoğan 1 yaşındaymış





İETT'nin müzesinde duran eski mercedes otobüsler bu açıklamadan sonra kaldırılacak mı merak konusu...









1955'ten sonrada Erdoğan'ın Belediye Başkanı olduğu 1994 yılına kadar zaman zaman İETT envanterine Mercedes otobüs girmiş. Erdoğan'dan önce en son Mercedes'in o dönem en lüks otobüsü sayılan 302 markası alınmış O dönemde siyasi polemiklere malzeme bile yapılmış









Eyüpsultan'da yerel seçimler için miting düzenleyen AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’a Mercedes otobüslerin kendi belediye başkanlığı zamanında geldiğini iddia etti