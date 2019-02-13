Samanyolu Haber /Gündem / Fransa'da terör şüphesiyle yedi cami kapatıldı /13 Şubat 2019 20:26

Fransa'da terör şüphesiyle yedi cami kapatıldı

Fransa'da OHAL düzenlemelerini içeren yeni terörle mücadele yasası kapsamında bir yılda yedi cami kapatıldı.

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Fransa'da OHAL döneminden düzenlemeleri içeren yeni terörle mücadele yasası kapsamında bir yıl içinde yedi cami kapatıldı. Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada söz konusu camilerin "terör, nefret ve ayrımcılık çağrısı yapmakla" suçlandığı belirtildi.

Son olarak Şubat ayı başında Grenoble kentindeki bir cami "silahlı cihat" çağrısı yaptığı iddiasıyla ilk aşamada altı ay süreyle kapatılmıştı.

Söz konusu terörle mücadele yasası Fransa'da Kasım 2017'de yürürlüğe girdi.

Ülkede 13 Kasım 2015'te 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarının ardından ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL), 1 Kasım 2017'de kaldırılmıştı.

OHAL'in sona ermesiyle terörle mücadele kanununda yapılan değişikliklerle OHAL'in kapsadığı bazı düzenlemeler kalıcı hale getirildi.
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