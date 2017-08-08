Operasyon, sabah erken saatlerde Aksaray merkezli olmak üzere İstanbul, Antalya, Kayseri, Kırıkkale, Ankara, Konya, Balıkesir ve Eskişehir illerinde gerçekleştirildi.







Polisin masumiyet karinesini hiçe sayarak medyayı da kendisi davet ederek yaptığı gözaltı şovu ters tepti.





Gidilen adreslerden biri 27 adresten biri Gülen D. bir kadının eviydi. Ama kadın evde yoktu. Çünkü MİT'in ByLock fişlemeleriyle verilen gözaltı kararları ile terörist olmakla suçlanan Gülen D. Aksaray'da pazarcılık yapan kendi halinde bir Anadolu insanıydı.





Polisler bu defa pazara gitti.





Pazarcı teyzenin 'Benim sebzelerim ne olacak?' sorusu ve şaşkın bakışlar arasında gözaltı işlemi yapıldı.





Gülen D. polise gazetecileri göstererek 'Bunları kim çağırdı?' diye sordu. Polis yaptığı normalmiş gibi 'Biz çağırdık' diye cevap verdi.





Pazarcı teyze kadın polisin koluna girmesine de tepki gösterdi ve 'Kızım korkma ben hiç bir yere kaçmam' dedi.





Polisin şovuyla şafak vakti Hizmet Hareketi'ne mensup olmakla suçlanarak evlerinden alınan diğer isimler de hastane içerisi dahil gazetecilere teşhir edildi.





16 kişi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden il emniyet müdürlüğüne götürüldü.