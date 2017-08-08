50 bin Euro’ya İtalya’da oturum izni

İtalyan devletinin Türk vatandaşlarına yıllık oturum izni vermek için aradığı şartların yaklaşık olarak yıllık 50 bin Euro'ya karşılık geldiği belirtildi. Danışmanlık hizmeti veren Hardal Global'in aktardığına göre, bu oturum iznine başvuracak kişide öncelikle yıllık en az 31 bin Euro gelire sahip olması şartı aranıyor. Ayrıca, İtalya'da yüksek standartlarda yaşayacağını gösteren mal veya para birikimini gösterecek kişinin, İtalya'da 1 yıl boyunca ikamet edeceği gayrimenkulü kiralamış veya satın almış olması gerekiyor.



Koşulların yerine getirilmesiyle verilen 1 yıllık oturum izni, çalışma iznini kapsamıyor. Ama oturum programına kabul edilen kişi çocuklarını İtalya'daki okullara kayıt ettirebiliyor. 5 yıl ikamet edildiğinde, bütün Avrupa Birliği sınırları içinde geçerli süresiz oturum iznine ve vizesiz seyahat imkanına hak kazanılıyor.





Sözcü