AKP'li vekilin gündemi





Türkiye artan terör olayları ekonomik kriz ve Meclis'ten geçirilmeye çalışılan başkanlık görünümlü diktayı tartışırken AKP Adana Milletvekili Talip Küçükcan'ın gündemi Meclis Lokantası.





Talip Küçükçan sosyal medya hesabından Meclis Lokantası'nın yemek ve hizmet kalitesini eleştirdi. Küçükcan "Nimete büyüklük edilmez ama buradan paylaşırsak dikkate alan olabilir. TBMM'de yemek kalitesi ve servis dibe vurmuş durumda." diye yazdı.













Küçükcan nedendir bilinmez kısa süre sonra o tweeti sildi.





Aslında AKP'li vekile çok da kızmamak gerekiyor.





15 Temmuz sonrası Meclis lokantasındaki garsonun bile "darbe" suçlamasıyla ihraç edildiği düşünüldüğünde devletin kurumlarının çökmesi pek ala anlaşılabilir hale geliyor.





Kim bilir belki de o garsonun ahı tutmuştur...





Öte yandan TBMM Lokantası hala dünyanın en ucuz lokantası ünvanını koruyor.





Lokantada çorbalar 1 lira, etli yemekler 3-7 lira, tatlılar 2-3 lira.







İşte o liste...

























