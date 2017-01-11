Samanyolu Haber /Gündem / Belki de o garsonun ahı tutmuştur /11 Ocak 2017 17:24

Belki de o garsonun ahı tutmuştur

AKP Adana Milletvekili Talip Küçükcan'ın gündemi Meclis Lokantası...

SHABER3.COM

AKP'li vekilin gündemi

Türkiye artan terör olayları ekonomik kriz ve Meclis'ten geçirilmeye çalışılan başkanlık görünümlü diktayı tartışırken AKP Adana Milletvekili Talip Küçükcan'ın gündemi Meclis Lokantası.

Talip Küçükçan sosyal medya hesabından Meclis Lokantası'nın yemek ve hizmet kalitesini eleştirdi. Küçükcan "Nimete büyüklük edilmez ama buradan paylaşırsak dikkate alan olabilir. TBMM'de yemek kalitesi ve servis dibe vurmuş durumda." diye yazdı.



Küçükcan nedendir bilinmez kısa süre sonra o tweeti sildi.

Aslında AKP'li vekile çok da kızmamak gerekiyor.

15 Temmuz sonrası Meclis lokantasındaki garsonun bile "darbe" suçlamasıyla ihraç edildiği düşünüldüğünde devletin kurumlarının çökmesi pek ala anlaşılabilir hale geliyor.

Kim bilir belki de o garsonun ahı tutmuştur...

Öte yandan TBMM Lokantası hala dünyanın en ucuz lokantası ünvanını koruyor.

Lokantada çorbalar 1 lira, etli yemekler 3-7 lira, tatlılar 2-3 lira.

İşte o liste...






<< Önceki Haber Belki de o garsonun ahı tutmuştur Sonraki Haber >>

Meclis'teki kavga böyle başladı

Meclis'teki kavga böyle başladı

Kaplan: Yere batsın saraylarınız, yere batsın başkanlığınız

Kaplan: Yere batsın saraylarınız, yere batsın başkanlığınız

AKP'li ve CHP'li vekiller yumruklaştı

AKP'li ve CHP'li vekiller yumruklaştı

Ulan alın açık kullanıyorum!

Ulan alın açık kullanıyorum!

3 erkek vekil bir kabinde ne yapıyordunuz?

3 erkek vekil bir kabinde ne yapıyordunuz?

MHP'liler de oylarını AKP'lilere gösteriyor

MHP'liler de oylarını AKP'lilere gösteriyor

Giysi katlama makinesi iki ay içinde piyasada

Giysi katlama makinesi iki ay içinde piyasada

Öğrencilerden öğretmen ve müdür yardımcısına dayak

Öğrencilerden öğretmen ve müdür yardımcısına dayak

Donmuş göle düşen geyik yavrusunu zor kurtardılar

Donmuş göle düşen geyik yavrusunu zor kurtardılar

Kızıl pandaların kar keyfi

Kızıl pandaların kar keyfi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:36:55