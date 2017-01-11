Kız yurdunu peşkeş çektiler, utanmadan konuşulmasını da engellediler





İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde Ensar Vakfı tartışması yaşandı. CHP'li üye Bahçelievler'de hukuksuzca el konulup Ensar Vakfı'na peşkeş çekilen Safiye Sultan Kız öğrenci Yurdu’nun durumunu eleştirince, Meclis Başkanvekili Ahmet Selamet mikrofonunu kapattırıp konuşmasına engel oldu. CHP'lilerin Meclis'i terk ettiği tartışmada, AKP Grup Başkanvekili Yardımcısı Faruk Aydın aynı zamanda Ensar Vakfı Şube Başkanı olduğunu belirterek, vakıf adına suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.





İBB Meclisi’nin Ocak ayı oturumlarında İBB CHP’li Meclis üyesi Seyit Ali Aydoğmuş gündem dışı söz alarak, 6 Ocak 2017’de toplanan Bahçelievler Belediye Meclisinde, Safiye Sultan Kız Yurdu’nun Ensar Vakfı’na peşkeş çekilmesini meclise taşıdı.







Ensar Vakfı mikrofon kapattırdı

Aydoğmuş, konuşması sırasında, Meclis birinci Başkanvekili Ahmet Selamet tarafından birkaç kez “tahrik edici ve itham edici sözler kullanmaması” yönünde uyarıldı. Aydoğmuş’un konuşmasına Ensar Vakfı için "sabıkalı" ifadesini kullanması ve sözlerine "Şimdi size sabıkalarını sayacağım" diyerek devam etmesiyle, Meclise başkanlık eden Ahmet Selamet mikrofonun kapattırılması talimatını verdi.

Konuşmasının tamamlanmasına izin verilmeyen Aydoğmuş, “Mikrofonun sesini kesmekle susturamazsınız, bunu mecliste yapıyorsunuz” diyerek tepki gösterdi. Mecliste çıkan tartışma sonucu Meclis birinci Başkanvekili Ahmet Selamet 10 dakika ara verdi.

Meclis Başkanı ara verdi, CHP'liler Meclis'i terk etti

CHP’li Meclis üyeleri Selamet’in müdahalesine tepki göstererek salonu terk etti. 10 dakikalık aranın ardından meclise dönmeyen CHP Grubunu, Grup Sözcüsü Tonguç Çoban temsil etti.



Devam eden oturumda söz alan ve aynı zamanda Ensar Vakfı'nın yöneticisi olduğunu açıklayan AKP Grup Başkanvekili Yardımcısı, suçlamaları reddetti.