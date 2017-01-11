Türkiye medyayı sansürlerken Norveç çağ atlıyor!

Norveç’te ulusal radyo kanalları yıl sonuna kadar yayınlarına son vererek sadece dijital platformda yer alacak. BBC’nin aktardığına göre, yerel radyo kanalları ise 5 yıl daha analog yayınlarını sürdürebilecek.





Dijital sinyallerin, analoglara göre daha kaliteli, kapsama alanının daha geniş ve yaklaşık sekiz kat daha az maliyetli olduğu belirtiliyor.





Türkiye'de 15 Temmuz'dan bu yana sürdürülen OHAL Rejimi ise her KHK'da onlarca medya kuruluşunun kapısına kilit vuruyor. Onlarcası radyo kanalı olmak üzere 100'den fazla gazete, televizyon, dergi ve internet sitesi son 6 ay içerisinde kapatıldı. Varlıklarına el konuldu. Çalışanları tutuklandı.



