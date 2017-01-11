Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye medyayı sansürlerken Norveç çağ atlıyor! /11 Ocak 2017 17:17

Türkiye medyayı sansürlerken Norveç çağ atlıyor!

Norveç, FM radyo yayınına son veren ilk ülke oldu. Ülkede bu sabah Bodo kasabasında düzenlenen bir törenle analog FM sistemi yerine Dijital Ses Yayınına geçildi

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Norveç’te ulusal radyo kanalları yıl sonuna kadar yayınlarına son vererek sadece dijital platformda yer alacak. BBC’nin aktardığına göre, yerel radyo kanalları ise 5 yıl daha analog yayınlarını sürdürebilecek.

Dijital sinyallerin, analoglara göre daha kaliteli, kapsama alanının daha geniş ve yaklaşık sekiz kat daha az maliyetli olduğu belirtiliyor.

Türkiye'de 15 Temmuz'dan bu yana sürdürülen OHAL Rejimi ise her KHK'da onlarca medya kuruluşunun kapısına kilit vuruyor. Onlarcası radyo kanalı olmak üzere 100'den fazla gazete, televizyon, dergi ve internet sitesi son 6 ay içerisinde kapatıldı. Varlıklarına el konuldu. Çalışanları tutuklandı.

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