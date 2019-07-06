Samanyolu Haber /Gündem / Belediyenin deposundan Melih Gökçek'in 'Jet ski'si çıktı! /06 Temmuz 2019 10:42

Belediyenin deposundan Melih Gökçek'in 'Jet ski'si çıktı!

Mansur Yavaş'ın belediye başkanlığı koltuğuna oturmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde incelemeler devam ediyor. Son olarak Gökçek dönemine ait depodan jet ski çıktı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde incelemeler devam ediyor. Mansur Yavaş'ın belediye başkanlığı koltuğuna oturmasından sonra incelemeler sonucu belediyeye ait bazı depolardan Melih Gökçek dönemine ait kullanılmayan binlerce top bulunurken, bazı depolarda ise afişler bulunmuştu.

KAMERA SİSTEMİ GÖKÇEK'İN EVİNDEN ÇIKTI!
İncelemeler sırasında Gökçek’e tahsis edilen cipler tespit edildi ve iade alındı. Dün Dikmen Vadisi’ndeki güvenlik kameralarının merkezinin Gökçek’in evinden çıktığı da iddia edildi. Kayıtlar ve sistemin iadesi için ANFA tarafından Gökçek'e ihtarname gönderildi.

DEPODAN JET SKİ ÇIKTI
Son olarak Kuzey Yıldızı Parkı’nda, belediyeye ait depodan jet ski çıktı. Kayda alınacak jet ski, daha önce eski başkan Melih Gökçek’ten iade alınan cipler gibi ihale yoluyla satılacak.
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