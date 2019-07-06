Samanyolu Haber /Gündem / ABD'nin California eyaleti ikinci kez şiddetli depremle sarsıldı /06 Temmuz 2019 10:59

ABD'nin California eyaleti ikinci kez şiddetli depremle sarsıldı

ABD’nin batısındaki California eyaleti ardı ardına depremlerle sarsılıyor.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) batısındaki California eyaleti ardı ardına depremlerle sarsılıyor. Önceki gün 6,4 büyüklüğünde bir depremle sarsılan eyaletin güneyinde bu kez dün akşam saatlerinde 6,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İlk önce 7,1 olarak duyurulan deprem, 20 yıldır eyaleti vuran en şiddetli deprem oldu. 

Sarsıntı Meksika’da da hissedildi. Büyük Okyanus kıyısındaki California eyaleti dünyanın en tehlikeli fay hatlarından San Andreas üzerinde bulunuyor.

Depremin merkez üssünün Mojave Çölü üzerinde bulunan Ridgecrest kasabasının 18 kilometre yakınında olduğu bildirildi. Ridgecrest Los Angeles kentinin 240 kilometre uzağında bulunuyor. Kentte bin kadar itfaiyeci alarma geçirildi.

San Bernardino ilçesi yetkilileri, büyük sarsıntı yüzünden evlerin yerinden oynadığını, temellerin çatladığını ve duvarların yıkıldığını bildiriyor. 

Associated Press, şu ana kadar bir kişinin hafif yaralandığı ve itfaiyeciler tarafından kendisine müdahale edildiğini belirtti. Yetkililer doğal gaz borularının yangınlara yol açmasından kaygı duyuyor.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'nin California eyaleti ikinci kez şiddetli depremle... Sonraki Haber >>

Lütfen kadınları ve çocukları hapisten çıkarın

Lütfen kadınları ve çocukları hapisten çıkarın

Helikopter büyük tehlike atlattı

Helikopter büyük tehlike atlattı

Köpek hareket halindeki araçtan fırladı

Köpek hareket halindeki araçtan fırladı

Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi

Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi

Gazi Koşusu'nda kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Gazi Koşusu'nda kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Erdoğan protokolü dinlemedi

Erdoğan protokolü dinlemedi

Kaçırılanlardan hala ses yok!

Kaçırılanlardan hala ses yok!

Ertem Şener de döndü: Ekrem Başkan, yolun şampiyonluk olsun!

Ertem Şener de döndü: Ekrem Başkan, yolun şampiyonluk olsun!

‘Canı koşmak istemeyince…’

‘Canı koşmak istemeyince…’

Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede?

Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:02:37