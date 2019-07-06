5 milyon emekli geçinmek için bir işte çalışıyor

Emeklilerin yaşadıkları sıkıntılarla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde basın toplantısı düzenleyen CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, yaklaşık 12 milyon emeklinin onurlu bir yaşam mücadelesi verdiğini, 5 milyon emeklinin ikinci bir işte çalıştığını veya iş aradığını söyledi. Beko, emeklilerin geçinebilmeleri için en düşük emekli maaşının net 2 bin 500 lira, bayram ikramiyesinin bin 750 lira olmasını gerektiğini söyledi.





SARAYA PARA VAR EMEKLİYE YOK

Son günlerde çaya, şekere, elektriğe zam yapıldığını hatırlatan Beko, “Erdoğan’a yüzde 26, Bülent Arınç’ın da içinde olduğu Yüksek İstişare Kurulu üyelerine yüzde 40 zam yapıldı. Bağ-Kur ve SGK emeklilerine yüzde 5, memur emeklisine yüzde 6 zam. Genelde saraya para var, memura, emekliye, işçiye para yok.” dedi.





850 TL MAAŞ BAĞLANIYOR

Asgari ücretle çalışan bir işçiye emekli olması halinde 850 lira maaş bağlandığını vurgulayan Beko, “Emekliler insanca yaşayabilecekleri ücret talep ediyorlar. Emekliler, en düşük ücretin Temmuz 2019 itibarıyla dul ve yetim aylıkları dahil net 2 bin 500 lira olmasını, ücret artışlarının bilimsel olarak enflasyon artışıyla birlikte milli gelir artışından pay verilerek hesaplanmasını talep ediyor. Emekliler, yılda iki kez verilen ikramiyelerin bin 750 lira olmasını ve her yıl asgari ücret artışı tutarında artırılmasını istiyor” dedi.