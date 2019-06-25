Samanyolu Haber /Gündem / Belediyelere AKP kıskacı /25 Haziran 2019 11:02

Belediyelere AKP kıskacı

AKP, belediyelerin kentsel dönüşümle ilgili bazı yetkilerini kısıtlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devretti.

SHABER3.COM

Yürürlüğe giren Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği değişikliğine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uygulama alanlarında toplulaştırma yapabilecek. Yeni yönetmelikle “Uygulama Alanı” tanımı değiştirilerek belediyelerin yetkileri kısıtlandı. Yeni Yönetmeliğe göre “Cumhurbaşkanı kararıyla kararlaştırılan riskli alan ile Bakanlıkça belirlenen rezerv yapı alanını ve riskli yapının veya yapıların bulunduğu alan” olarak tanımlandı.

Tanıma göre Bakanlık, Türkiye’deki tüm kentsel dönüşüm uygulamalarına müdahale edebilecek. Yönetmeliğe eklenen maddelerle Bakanlık kentsel dönüşüm yapılan alanlarda en küçük parsel dâhil olmak üzere, Uygulama Alanı ismi altında müdahale etme ve bu alanda plan dâhil her türlü işlemi yapma hakkını elde etti. Yeni yönetmeliğe göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bizzat veya şikayet üzerine ilçe belediyelerinden riskli yapı tespiti talebinde bulunabilecek.
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