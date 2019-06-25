Kanada'da vefat eden Hizmet Gönüllüsü toprağa verildi...

15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü sonrasında Hizmet Hareketi mensuplarına karşı başlatılan cadı avı yüzünden o da ülkesini terk etti ve yeni bir hayat kurabilme umudu ile Kanada’ya geldi.

Ancak geçen yılın başında Ünal’da kanser belirtileri görüldü. Hemen tedaviye başlasa da yaşadığı stres ve üzüntü, sağlık durumunu olumsuz etkiledi.

Geçtiğimiz günlerde vefat eden Ünal için vasiyeti gereği Kanada'da cenaze töreni düzenlendi









Ünal’ın cenazesi öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Ottawa’da toprağa verildi. Çok sayıda dostunun katıldığı cenaze merasiminde duygu dolu anlar yaşandı























Kızı Safiyye Banu Ünal Yaşadıklarını Anlattı

Halit Ünal vefat ederken ailesinden sadece kızı Safiyye Banu Ünal yanında olabildi. Safiyye Ünal, babasının vefatından bir kaç ay önce vize alarak Kanada’ya gelme imkanı buldu ve son günlerinde de olsa babasına destek oldu. Babası Halit Ünal’I memleketinden binlerce km ötede toprağa veren Safiyye Ünal, Samanyolu Haber’e konuştu. Ünal, son bir kaç tanıdığı Ottawa’daki Hizmet Hareketi mensuplarının, kendilerine gösterdiği yakınlık ve ilgiye hem şaşırdığını hem de memnun olduğunu ifade etti. Önceden hiç tanımadığı bu insanların babasını yaşarken sürekli ziyaret ettiklerini, vefatıyla da adeta kendi yakınlarını kaybetmiş gibi üzüldüklerini ifade eden Ünal, bu durumdan çok etkilendiğini söyledi. Ünal şöyle konuştu: ‘‘Hizmet hareketini, babam ve okuduğum okullar sayesinde biliyordum. Ancak kendimi hiç bu kadar işin içinde hissetmemiştim. Burda gördüğüm samimiyeti, iyiliği, onların babam için gözyaşı dökmesini asla unutmayacağım. Ben de bundan sonra bu insanlarla birlikte yürümek istiyorum.’’