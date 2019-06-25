Samanyolu Haber /Gündem / Kanada'da vefat eden Hizmet Gönüllüsü toprağa verildi... /25 Haziran 2019 10:58

Kanada'da vefat eden Hizmet Gönüllüsü toprağa verildi...

Kanada'da vefat eden İstanbul esnaflarından Halit Ünal toprağa verildi

SHABER3.COM

15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü sonrasında Hizmet Hareketi mensuplarına karşı başlatılan cadı avı yüzünden o da ülkesini terk etti ve yeni bir hayat kurabilme umudu ile Kanada’ya geldi. 

Ancak geçen yılın başında Ünal’da kanser belirtileri görüldü. Hemen tedaviye başlasa da yaşadığı stres ve üzüntü, sağlık durumunu olumsuz etkiledi. 

Geçtiğimiz günlerde vefat eden Ünal için vasiyeti gereği Kanada'da cenaze töreni düzenlendi 



Ünal’ın cenazesi öğle namazını müteakiben kılınan  cenaze namazının ardından Ottawa’da toprağa verildi. Çok sayıda dostunun katıldığı cenaze merasiminde duygu dolu anlar yaşandı 





Kızı Safiyye Banu Ünal Yaşadıklarını Anlattı
Halit Ünal vefat ederken ailesinden sadece kızı Safiyye Banu Ünal yanında olabildi. Safiyye Ünal, babasının vefatından bir kaç ay önce vize alarak Kanada’ya gelme imkanı buldu ve son günlerinde de olsa babasına destek oldu. Babası Halit Ünal’I memleketinden binlerce km ötede toprağa veren Safiyye Ünal, Samanyolu Haber’e konuştu. Ünal, son bir kaç tanıdığı Ottawa’daki Hizmet Hareketi mensuplarının, kendilerine gösterdiği yakınlık ve ilgiye hem şaşırdığını hem de memnun olduğunu ifade etti. Önceden hiç tanımadığı bu insanların babasını yaşarken sürekli ziyaret ettiklerini, vefatıyla da adeta kendi yakınlarını kaybetmiş gibi üzüldüklerini ifade eden Ünal, bu durumdan çok etkilendiğini söyledi. Ünal şöyle konuştu: ‘‘Hizmet hareketini, babam ve okuduğum okullar sayesinde biliyordum. Ancak kendimi hiç bu kadar işin içinde hissetmemiştim. Burda gördüğüm samimiyeti, iyiliği, onların babam için gözyaşı dökmesini asla unutmayacağım. Ben de bundan sonra bu insanlarla birlikte yürümek istiyorum.’’
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