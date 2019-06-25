Financial Times'tan Erdoğan'a tavsiye: Damadını ekonomiden uzaklaştır

İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesi, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerindeki zaferini ele aldığı başyazısına "İstanbul'u kaybetmek, Erdoğan'ın yeniden düşünmesini sağlamalı" başlığını atıyor ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "sürdürülebilir büyüme ve reformlara odaklanması gerektiğini" söylüyor.





"Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kumar oynadı ve kötü kaybetti" ifadeleriyle yazıya başlayan Financial Times, "AKP'nin İstanbul'da az farkla kaybetmesinden sonra, Erdoğan'ın yargıya yeni bir seçim için bastırdığını, seçmenlerinse buna Ekrem İmamoğlu'nun daha büyük bir farkla kazanmasını sağlayarak yanıt verdiğini" belirtiyor.





Bunun "demokrasi için daha büyük bir zafer" olduğunu söyleyen gazete, "Erdoğan'ın şimdi bu durumda ne yapacağını çok dikkatli bir şekilde düşünmesi gerektiğini" vurguluyor.





Gazete "Türkiye'nin ticari başkentinde yenilgi, büyük bir sembolik darbe" olduğunu söylüyor ve İstanbul'un 25 yıl önce belediye başkanı olarak siyasi kariyerine başladığı yer olduğunu hatırlatıyor.





Financial Times, AKP'nin Türkiye'nin en önemli şehirlerinin neredeyse hepsini kaybettiğini aktarıyor ve "Yenilgi aynı zamanda çok somut bir kayıp. AKP yıllardır 4 milyar dolarlık İstanbul bütçesinin tek sahibiydi. Kamu ihaleleleriyle sundukları iltimaslar ve verilen kamu hizmetleri, iktidarda kalma kabiliyetinde merkezi bir unsurdu" diyor.





'İstanbul, iktidarda kalma kabiliyetinde merkezi bir unsurdu'

Gazete "Türkiye'nin ticari başkentinde yenilgi, büyük bir sembolik darbe" olduğunu söylüyor ve İstanbul'un 25 yıl önce belediye başkanı olarak siyasi kariyerine başladığı yer olduğunu hatırlatıyor.

Financial Times, AKP'nin Türkiye'nin en önemli şehirlerinin neredeyse hepsini kaybettiğini aktarıyor ve "Yenilgi aynı zamanda çok somut bir kayıp. AKP yıllardır 4 milyar dolarlık İstanbul bütçesinin tek sahibiydi. Kamu ihaleleleriyle sundukları iltimaslar ve verilen kamu hizmetleri, iktidarda kalma kabiliyetinde merkezi bir unsurdu" diyor.











