Belediyeler 'tanzim eczane' açsın ilaç satsınlar

Sebze meyve fiyatlarındaki yükselişin vatandaşta huzursuzluk yapması üzerine hükümet tanzim satış sistemini hayata geçirmişti. Marketlerden, pazarlardan daha ucuza satılan sebze ve meyve fiyatlarıyla hükümet 31 Mart Yerel Seçimlerinde oy toplamaya çalışırken eczanalerde yaşanan ilaç sıkıntısıyla ilgili Osman Altuğ’dan ilginç bir öneri geldi.





Enflasyondaki artış ilaç sektörüne de yansırken hastalar eczanalerde ilaç bulamaz hale geldi. TV 5’te yer alan "Öyle mi gerçekten" programında tanzim satışla ilgili görüşlerini açıklayan Prof. Dr. Osman Altuğ eczanalerde yaşanan sıkıntılarla ilgili de iğneleyici bir dille "Belediyeler eczane de açsın..." ifadesini kullandı.





“BELEDİYELERİMİZ TANZİM İLAÇ SATSIN”





Osman Altuğ domates, biber satarak Türkiye’deki ekonomik sıkıntıların çözülemeyeceğini, çözümün üretimi artırmakla gerçekleşebileceğini söylerken eczanelerde yaşanan fiyat sıkıntısıyla ilgili de alaycı bir dille “İlaç fiyatlarına zam isteyen üreticiler veya ithalatçılar terörist mi? Evet zam yapan herkes teröristse onlar da terörist. O zaman ilaç satış noktalarını da halletmek lazım. Belediyelerimizin birer tane on numara eczane açması lazım. “ dedi.